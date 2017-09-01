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头晕手抖可能只是劳累，也可能是这种癌症的前兆

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2017-09-2139健康网
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控制人体一切行为活动的是大脑，然而大脑相关检查却不是定期体检的必检项目。事实上，头晕和手抖等症状，既可能是工作劳累所致，也可能是大脑肿瘤引发。

究竟怎么区分普通头晕和脑肿瘤导致的头晕？医院田恒力教授将会给大家一些简单的判断标准。

一位来沪工作10多年、在一银行任业务总监的30岁年轻小伙，半年前出现经常性的头晕和手抖等征兆。

刚开始只是间歇性发作，一直以为是自己工作繁忙和压力较大引起的，也没有在意。直至不久前，头痛愈演愈烈，有时候甚至能从梦中疼醒，还伴有剧烈呕吐。

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越来越严重状况已影响到正常工作了，才抽空请假辗转求治。经医院检查，小伙的脑部肿瘤已达直径5厘米左右，且长在脑部正中深部，治疗和手术为时已晚……

脑肿瘤，尽管发病率在全身肿瘤的总体发病率中所占的比例不算高，仅占人体其他部位肿瘤的2%，但由于生长的部位是在脑部，所以许多人对其非常恐惧。

事实上，尽管脑部肿瘤发病率不高，但我们也不能对之掉以轻心。正像人体其他部位的肿瘤一样，只要做到早发现、早诊断和早治疗，才能取得较好的疗效。

目前临床治疗脑部肿瘤的主要方法是手术切除，绝大多数患者可通过手术根治。所以，不幸罹患脑瘤也不用过分惊慌。

对于普通市民而言，关键在于对脑肿瘤有一个正确的认识，了解和掌握其早期的一些临床表现，尽早发现脑肿瘤的蛛丝马迹才能做到早发现、早诊断和早治疗。

许多人往往忽视脑部的健康状况，而且大脑的相关检查也没有作为定期体检的必检项目，尤其是中青年人不会想到自己的大脑会出现不良状况，更不会主动要求进行脑部健康检查。

在日常生活中，许多人尽管已经出现轻微的头晕和手抖等脑部肿瘤症状，也自以为是工作或劳累所致而并不重视。

所以许多脑瘤患者来就诊求治时都已中晚期，肿瘤体积已经很大了，错过了治疗和手术的最佳时机。

那么，对于普通人而言——

日常生活中怎样才能尽早发现脑部肿瘤？

一、由于脑部长瘤会引起颅内压力增高，从而导致剧烈头痛、喷射性呕吐。

二、脑瘤引起眼部症状是：幻视（大脑颞叶长瘤引起）；视力减退(脑室肿瘤引起脑积水导致)、视野缺损（脑垂体腺留引起）；眼睑闭合障碍（听神经瘤引起）或眼睑下垂（鞍旁颅底肿瘤引起）；还有复视即视物成双（鞍区肿瘤导致等）。

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三、耳朵方面则出现耳鸣（颞叶肿瘤）、耳鸣同时伴听力减退（听神经瘤等）。

四、在鼻部可出现幻嗅（大脑颞叶肿瘤）、嗅觉减退或消失（前颅底肿瘤）。

五、也可引发嘴部异常，如口角歪斜（如大脑半球病变长肿瘤、后脑区域桥小脑角处生瘤等等），阵发性呕吐与身体位置有关（脑室系统肿瘤）。

脑肿瘤会引起哪些异常表现？

一、一侧肢体感觉麻木、感觉失常（大脑顶叶肿瘤）；

二、一侧肢体抽筋、一侧肢体无力、（大脑额叶后部运动区肿瘤）；

三、行走不稳、醉汉状态（小脑肿瘤）；

四、对线、对位不准、共济失调（小脑肿瘤）；

五、肢端肥大、巨人症（脑垂体腺瘤）、侏儒症（颅咽管瘤）；

六、向心性肥胖、体毛异常（脑垂体腺瘤）；

七、大小便功能障碍（大脑额叶肿瘤、大脑额顶交界处，旁中央小叶肿瘤）。

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八、月经异常：月经期逐步延长，闭经（脑垂体腺留）；

九、不正常泌乳（不在哺乳期）----（常常有脑垂体腺瘤引起此症状）；

十、性欲减退、性功能减退（脑垂体腺留引起），多饮、多尿、消瘦（脑垂体腺瘤）。

以上种种迹象都是脑部长瘤的外在表现，随着部位不同表现各异，一旦出现应该及时就诊。

需要提醒的是，有时脑肿瘤生长在隐蔽处早期症状不明显或全无异常，直到肿瘤长得很大时才引起症状，像本文开头所提的年轻白领。

所以，在日常生活中不可忽视上述种种症状，适当的时候做个头部CT扫描会很有裨益。

脑瘤

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常见症状：头痛 视乳头水肿

并发症状：查看更多>>

相关检查：颅脑MRI检查 小气脑CT扫描

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