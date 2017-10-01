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嘴巴太干怎么办？别做“手残党”，用这几招快速缓解！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：秋冬季节天干物燥，人的嘴巴也容易出现干燥破裂。嘴巴干裂、脱皮，既影响美观又让人难受，而且最好别舔嘴唇，也别去撕嘴角的皮！学会这几招，可远离嘴唇“干燥”。

秋冬季节天干物燥，人的嘴巴也容易出现干燥破裂。嘴巴干裂、脱皮，既影响美观又让人难受，而且最好别舔嘴唇，也别去撕嘴角的皮！学会这几招，可远离嘴唇“干燥”。

不想更糟，嘴唇干裂最好别舔！

这是很多人都容易犯的错——当嘴唇处在干燥状态时，习惯舔嘴唇或是用唾液湿润嘴唇。其实，这样做只会适得其反。用舌头去舔嘴唇容易造成两个问题，一是唇角发炎，二是产生刺激性皮炎（也是唾液惹的祸）。

专家指出，舔嘴唇并非像人们想象的那样可以湿润嘴唇，因为当舌头在舔嘴唇的时候，带来的水分会蒸发，在蒸发的过程中，会带走本来就很紧张的水分，嘴唇会感到更加干燥。这样越干越舔，越舔越干的恶性循环下嘴角的皮肤会变得粗糙。所以嘴唇干裂，最好别用舌头去舔。


嘴唇起皮别轻易去“撕”

嘴唇干燥严重时，容易起皮，这个时候也别去随便“撕”，因为搞不好会疼痛难受，出现流血。

唇皮不能撕，可以怎么办呢？可以用干净的小剪刀“小心翼翼”地剪掉唇上翘起来的皮。

在风大或寒冷时，皮肤表层水分供应不及时，水分容易被干燥的空气带走，如果感到嘴唇干燥，可涂一些无色的护唇膏、护唇油


学会这些，远离“干燥”烦恼

秋冬季节，嘴唇干裂在所难免，如果日常饮食缺乏水分、油脂、维生素等，还有阴虚低热或某些全身性疾病，极易引发嘴唇干裂起皮。

赶走“干燥”，建议大家每天及时补充适量的水分，保持体能均衡；补充维生素，多吃些新鲜果蔬，如白菜白萝卜香蕉苹果等；饮食宜以清淡为主，甜味饮料应少喝，过油、过甜、过辣、过咸的食物应少吃。

嘴唇干裂，多饮水、涂润唇膏等相信不少人都知道。在茶饮上，推荐一款“双冬茶”给大家，可日常饮用。双冬指麦冬、天冬，各取10克，加入白砂糖少许，放入杯中，倒入300ml的开水加盖冲泡10～15分钟即可饮用。

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