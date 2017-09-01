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你真的会吃螃蟹吗？送你一份吃蟹“说明书”

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2017-09-1739健康网
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核心提示：秋风起，蟹脚痒。又到了一年一度吃螃蟹的时候了。螃蟹营养价值丰富，是秋天饭桌上少不了的美味。吃蟹该吃哪些部位？怎样吃螃蟹才最营养？哪些人不能吃螃蟹？吃螃蟹也是一门学问，下面让我们一起来看看。

秋风起，蟹脚痒。又到了一年一度吃螃蟹的时候了。螃蟹营养价值丰富，是秋天饭桌上少不了的美味。吃蟹该吃哪些部位？怎样吃螃蟹才最营养？哪些人不能吃螃蟹？吃螃蟹也是一门学问，下面让我们一起来看看。

吃蟹顺序：蟹黄最好吃，蟹腿最后吃

很多人虽然爱吃螃蟹，但是面对一只大螃蟹的时候，常常“暴殄天物”只吃蟹黄，或是乱嚼一通，直接扔掉蟹腿。不会吃蟹的人，往往连壳带肉一口咬下去，接着嚼几下，再连壳带肉吐出来，这样的吃法真正吃进去的蟹肉有限。也有人是掀起蟹壳，专吃蟹膏，然后拗开蟹身分两边吃，再就是吃蟹钳、蟹爪。在美食家看来，这样吃也不能真正吃到螃蟹的美味。

美食家推荐的吃法是，先揭螃蟹盖，如果是母螃蟹，在它的肚子处你会看到黄澄澄的蟹黄，这是最好吃的部位。螃蟹两边靠近大腿的地方有些像刷子毛的东西，不宜吃。吃完蟹黄，就可以吃蟹肉了。蟹肉是白色的，有点像鱼肉。

在吃螃蟹的时候，可以将其掰成两半，这样能将蟹肉暴露出来。一些店家在烹饪螃蟹的时候，也是如此做，方便食客吃。螃蟹腿吃起来比较费时，所以一般都是留在最后吃，腿里的肉并不多，但是也别随意浪费了。

螃蟹这4个部位别吃，可以扔了


说完了吃螃蟹的顺序，也要提醒大家，螃蟹有4个部位是不宜吃的。1.蟹腮。蟹腮是蟹的呼吸器官，里面比较脏，在打开蟹壳后建议先去除；2.蟹肠。蟹肠里有蟹的排泄物，应扔掉；3.蟹胃，在蟹黄里的三角包中，和蟹肠一样，里面有蟹的排泄物；蟹心，又叫蟹六角板，它在蟹黄中，不好找，但是它样子显眼，呈六角形。

螃蟹再美味，5类人也要“管住嘴”


管通过烹调可以中和蟹的寒性，但是还是有4类不宜吃螃蟹。1.过敏者。特别是对海鲜过敏的人；2.痛风患者。处在痛风发作期的患者也要少吃；3.肾功能疾病患者；4.孕妇。孕妇吃螃蟹会流产难产的风险；5.脾胃虚寒者。如果你脾胃虚弱，还经常拉肚子或是出现消化不良，最好慎食螃蟹。

在烹调螃蟹的时候，可以蘸姜末醋汁吃，能祛寒杀菌。尤其是平时怕冷，容易头疼的人，吃螃蟹的时候可以多放一些姜。吃螃蟹的时候也可搭配黄酒。在吃螃蟹的时候喝点黄酒或是白酒，可以驱寒杀菌，但不建议喝冰镇饮料。吃螃蟹的时候或是吃完之后的1个小时内，也忌饮茶水，有胃寒的人会加重症状。

另外，梨、石榴、西红柿、柿子等最好别和螃蟹一起吃，当心出现食物中毒。患有风寒感冒的人、脾胃虚寒者，还有痛经的女性也不宜吃。

痛风

过敏

常见症状：第1跖趾关节疼痛和肿大 关节疼痛

并发症状：肾衰 类风湿性关节炎

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