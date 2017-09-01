大家膝盖弯曲时都会咔咔响吗？膝盖发响声是有病吗？

小时候看动画片《变形金刚》，汽车人变形时总是发出「咔嚓咔嚓」的声响，非常经典。后来发现，原来不止变形金刚们如此，人类的膝盖、手指动起来，有时也发声。

有人握拳时，指关节发出「啪」的声音；上下楼梯、蹲下或者骑车时，膝关节弯曲也不时「咔咔」响。这是不是说明你快要变形了？又是否预示身体出问题？

今天，小九就来解答这个问题。

膝盖动一动为啥会响？

了解膝关节的响声之前，我们先来看看膝关节的结构。

膝关节，由胫骨、股骨、髌骨3个部分组成。其中有2个关节结构，分别是胫股关节和髌股关节。

除此之外，膝关节中还有个由关节囊包裹形成的空腔，叫做关节腔。

关节腔内有腔内压，关节受到牵拉或者屈折时，相当于扩大了关节腔，会令腔内压力下降。

由于其中存在关节滑液，液体中的气体析出形成小气泡，彼此融合形成一个大气泡，膝盖弹响，是这些气泡破裂或与关节滑液一起震动发出的响声。

膝盖弹响是健康有问题吗？

有一半几率是。因为膝盖弹响，分为生理性响声和病理性响声。

1、生理性响声

具体是大气泡破裂，还是大气泡与关节滑液碰撞而发出响声，这还没有定论，我们不细究。

可以确认的是，生理性响声是偶发的、单纯的膝关节响声，并不会有疼痛感，亦不会对身体产生不良影响。

但大家也要注意，即便是生理性响声，故意去掰手指、拉手指这种特意引起响声的动作，最好不要反复做，否则可能破坏关节结构的稳定。

2、病理性响声

病理性响声，顾名思义，就是关节出现了问题。

原因很多，其中半月板损伤引起的弹响最为常见。

另外，还有关节滑膜、软骨、韧带、关节周围肌腱组织病变等原因，也会导致膝关节弹响，并且会有明显的疼痛感。

如经医生检查未发现关节有病变现象，那就是生理性弹响，无需多担心。

而如果运动时发生弹响，需引起注意，这往往表示关节受压或摩擦比较大。

解决办法很简单，停止正在做的运动，改做关节负担较小的动作，并在锻炼前充分热身，以增加关节滑液的分泌，减少对关节的磨损。

如果你的膝盖运动时频繁发出响声，最好选择就医，详细检查关节是否存在问题。