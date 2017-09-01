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24岁年轻人患上骨质疏松，严重时咳嗽一下即肋骨骨折

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2017-09-1239健康网
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小九同事只有24岁，上月去体检，却发现轻微的骨质疏松症，不少其他同事亦如是。

人老骨脆是自然规律，但病理性骨质疏松，是不符合年纪的低骨量以及骨组织微结构退变，也有其成因。

1、为什么发生骨质疏松？

骨质疏松的病因，主要有2种：

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· 原发性骨质疏松

原发性骨质疏松是生命衰老不可避免的骨质疏松。人体在30岁时骨量达到最高值，30岁后骨质流失会逐渐加快，骨密度下降。

除了衰老带来的骨骼退化，儿童成骨不全、女性绝经期雌激素降低引起的骨代谢失衡，均是其病因。

· 继发性骨质疏松

继发性骨质疏松是由于生活恶习、疾病或药物等原因所致的骨量减少。比如：

过度饮酒；

截瘫、长期卧床；

钙元素吸收能力减弱；

肾性骨病、肾小管病变；

药物，服用抗癫痫、抗肿瘤、肝素等药物；

肿瘤，常见有白血病、多发性骨髓转移癌等；

内分泌性疾病，包括甲状腺功能亢进、糖尿病、性腺功能低下等；

营养性缺失，众所周知，钙缺失是骨质疏松的主要因素，其他包括蛋白质、维C、维D缺乏等。

2、骨质疏松有什么严重后果？

发生骨质疏松症，最严重的问题是骨折。

摔一跤或遭受轻微外力，均可导致骨折发生，严重者咳嗽一下都可能肋骨骨折。

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老年人骨折，还可能引发或加重心脑血管并发症、肺感染并发症等，严重可致命，给家人也带来很大负担。

其他后果包括驼背、腰酸背痛、关节疼痛、身材变矮、牙齿脱落等。

3、如何判断是否有骨质疏松症？

首先可以自查：有没腰背酸痛，活动乏力，咳嗽、弯腰、大便、久坐时疼痛加剧等症状，都有则很可能是骨质疏松。

发现问题需到医院检查。

4、怎么预防骨质疏松症？

骨质疏松症的早期症状不明显，人们无法感觉到骨质流失，发现问题常已为时已晚。

不仅是老年人，年轻人同样需注意预防，尤其是女性。

预防骨质疏松，简单说就是三个字：吃、晒、动。

一吃：

含钙、蛋白质、维C、维D的食物，例如平时多喝牛奶，吃豆类食物、海鱼、蛋黄，并戒烟戒酒，低盐饮食。

必要时，可适当补充钙剂，但不能滥用，并非所有的骨质疏松都因缺钙引起。

二晒：

光照可以促进维生素D的生成，并促进身体对钙的吸收。

当然，晒太阳也讲究时段，阳光太强烈的上、中、下午暴晒会对皮肤造成损害。

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春秋冬季节可以常出门游玩、踏青；夏天可选早上八九点、傍午五六点，晒十几二十分钟，效果最佳。

三动：

合理运动对骨骼健康具有良好的促进作用。

运动强身健体，可改善平衡功能、提高肢体协调度、身体灵敏度，减少跌倒，维持骨量。

患有骨质疏松症的人，更应尽可能多活动。

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