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除了切乳房切卵巢，生活中有什么方法提早预防妇科癌症？

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2017-09-0339健康网
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现代生活节奏快，女性压力大、作息不规律，很容易出现一些乳腺疾病症状，如乳腺增生。有的人非常紧张，怕患上乳腺癌。

要更好的预防乳腺癌，生活必须注意哪些东西？乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅说，其实只需要注意三件事：清淡饮食远离激素、保持好心情、以及优质睡眠。

指导专家：

妇科肿瘤医学部 龚畅 主任医师

预防乳腺癌，其实包括来自外源性和内源性的预防。

内源性，是指已经发现有明确的有乳腺癌家族史，并且伴有一个乳腺癌的易感基因的突变。

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比如，我们大家最熟悉的BRCA1和BRCA2的突变，就像好莱坞影星安吉丽娜·朱莉，她有这个突变的话，那么一生中发生乳腺癌或卵巢癌的几率可以高达70%～80%。

对于这些有明确基因突变的病人，可以通过一些药物，或者通过手术的方式，比如将乳房或者卵巢做一个预防性的切除，能将80%的发病风险降到5%以下。

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外源性的预防，就是从饮食上的预防。如果不存在癌基因的突变，我们主要是避免摄入一些含有激素类的特别高的食品、一些药品、还有一些保健品。

日常除了饮食方面，其他方面有没有对预防有帮助？

乳腺本身是一个内分泌调节器官，就是说她的情绪、或者睡眠，各方面都有可能会影响，特别是在乳腺疼痛的症状方面。

所以我们一般是要保持情绪的稳定，然后是优质的睡眠，还有适当的运动，能够缓解乳腺的疼痛。

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我觉得，最主要的一个是心情，要保持比较好的情绪；还有饮食方面，相对来讲是要清淡一些，特别对一些我们叫「煎炒热辣」的食物，它们的摄入量少，对乳房的舒适感也是比较好的。

乳腺增生

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常见症状：经期前乳房痛 腋窝痛

并发症状：乳腺癌 月经不调

相关检查：乳房触诊 乳房检查

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