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男生尿尿结束时身体会不由自主抖一下，是肾虚吗？

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2017-08-3039健康网
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许多男士尿完都会抖一抖，那是为了把尿抖干净。

不过，今天说的抖，不是那种抖，而是尿尿完了身体不自觉抖几下，显然跟抖尿没关系。

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事实上，这就跟打嗝一样，只是一种正常的生理反应。

不过产生的原因倒是有点儿复杂，下面就为大家详细解读。

尿尿后为啥突然抖一下？

小便之后，身体局部或全部颤抖，医学界将这种生理现象称为尿颤或尿震。

男性、儿童、老人居多，女性也可能出现尿颤。

追究其背后的原因，科学家们推测可能有这些：

1、机体调节体温的方式

众所周知，人体在寒冷的时候会有寒颤，不自觉打哆嗦。这其实是身体调节体温的方式。

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因为在打寒颤时，身体肌肉抽动，细胞会产生大量的热量，保证机体正常生理功能。

尿颤也是这个道理，水本身有提供热量的作用，但是将大量水分排出，意味着身体突然丢失大量热量。

为使热量平衡，大脑便会「指挥」身体马上用打寒颤的方式补充失去的热量。

尿颤现象在冬天更为常见。就算有的人不会尿颤，但是会感觉后背升起一丝凉意。

2、交感神经和副交感神经被刺激

身体内有一种肌肉层叫做「逼尿肌」（好直白的命名），它由交感神经和副交感神经控制。

交感神经和副交感神经都与排尿过程相关。其中，交感神经负责让逼尿肌舒张，不让尿液泄露。

副交感神经则负责让逼尿肌收缩，给膀胱施加压力以便排出尿液。

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如果你憋尿太久，会对交感神经和副交感神经造成刺激，引起神经反射以后，身体就可能情不自禁地颤抖，此之为尿颤现象。

3、性兴奋神经在排尿时遭受刺激

相比女性，尿颤在男性身上更为常见。

因为男性的生殖器和排尿器官共通，生殖器附近又密布着性兴奋神经，排尿过程中可能刺激到它们，这种尿颤是因性兴奋而导致。

好奇宝宝们，你们的疑惑被解开了吗？

尿颤是因为肾虚吗？

虽然科学家尚未确定尿颤的真正原因，但目前也没有证据表明尿颤是一种病。

也就是说，它跟肾功能、性功能没什么关系，真真只是一种正常的生理现象，大家不必担心。

尿颤这种现象虽然无法控制，但我们可以确保尿尿的方向不迷失。

最后还有一个重要的Tip希望大家能牢记——尿完记得洗手哟。

肾虚

常见症状：尿频 性欲减退

并发症状：肾虚眩晕 肾虚腰痛

相关检查：肾功能检查 尿常规

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