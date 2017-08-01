科研发现抠鼻屎真会变聪明，但因为它大家宁愿不要这点智商

挖鼻孔，通常被人视为丑陋且不利健康的行为。想想电影里著名的「如花」……

然而，有个外国教授不走寻常路，提出「爱挖鼻孔的人更聪明」，非要让「如花」变如花。

那么，他说的是不是真的呢？

爱挖鼻孔的人真的更聪明吗？

加拿大萨斯喀彻温大学的斯科特纳珀教授，通过一场数千人参与的科学实验发现，随着时间的推移，那些喜欢挖鼻子的人会比不敢挖鼻子的人更聪明。

理由是鼻子内含有各种各样的感受器，挖鼻子实际是在「按摩」鼻内黏膜，可以刺激大脑，让大脑更活跃，人就变得更聪明。

可能他说的有点儿道理，但比起这微不足道的好处，挖鼻孔可能让你遭受更大的害处。

还不把你伸向鼻孔的「罪恶之手」停下来，看小九给你整理的挖鼻子可能引发的严重问题。

挖鼻孔会造成哪些危害？

1、不适感

挖鼻顶多是满足了你的心理欲望，但随之而来的可能是鼻部干燥、疼痛感。

2、鼻出血

鼻中隔区有着非常丰富的血管，只要受到轻微的外伤，就会导致鼻出血。

假如指甲过于锋利，即便自己没有挖痛，也可能刮伤鼻粘膜，引起鼻腔出血。

3、细菌传播

2006年，荷兰的研究者通过调查研究发现，和不挖鼻孔的人相比，经常挖鼻的人，他们的耳朵、鼻子、喉咙周围会更容易出现金黄色葡萄球菌。

（注：金黄色葡萄球菌是重要病原菌，可引起肺炎、心包炎、败血症等严重问题。）

因为人的指甲缝中有许多污垢，挖鼻子会带入鼻腔。且挖鼻过程中，极其容易将鼻毛挖掉，鼻粘膜挖伤。

此种状况下，细菌直接引入伤口，感染化脓的危险就更大了。

4、颅内感染

鼻根部到两嘴角之间，是危险的三角区，如果伤及此处，且炎症控制不好，鼻子失去防御功能。

最极端的情况是感染可能进入颅内，如若不及时治疗，会危及生命。

5、引起炎症

鼻黏膜长期遭受不良刺激，容易引起鼻内炎症，比如急性鼻炎、鼻窦炎等。

更严重的，会引起良/恶性肿瘤，如鼻腔内乳头状瘤、鼻腔鼻窦血管瘤、鼻咽癌等。

鼻子有自净功能，不需要你「额外」去清洁它。感觉有异物，轻轻擤出就好。

况且，挖鼻确实是不雅的行为，要是被女神（男神）撞见了多尴尬！所以听小九的话，以后少抠它们了好吗？