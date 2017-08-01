39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

科研发现抠鼻屎真会变聪明，但因为它大家宁愿不要这点智商

新闻文章排行榜
2017-08-2839健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

挖鼻孔，通常被人视为丑陋且不利健康的行为。想想电影里著名的「如花」……

然而，有个外国教授不走寻常路，提出「爱挖鼻孔的人更聪明」，非要让「如花」变如花。

那么，他说的是不是真的呢？

爱挖鼻孔的人真的更聪明吗？

加拿大萨斯喀彻温大学的斯科特纳珀教授，通过一场数千人参与的科学实验发现，随着时间的推移，那些喜欢挖鼻子的人会比不敢挖鼻子的人更聪明。

31

理由是鼻子内含有各种各样的感受器，挖鼻子实际是在「按摩」鼻内黏膜，可以刺激大脑，让大脑更活跃，人就变得更聪明。

可能他说的有点儿道理，但比起这微不足道的好处，挖鼻孔可能让你遭受更大的害处。

还不把你伸向鼻孔的「罪恶之手」停下来，看小九给你整理的挖鼻子可能引发的严重问题。

挖鼻孔会造成哪些危害？

1、不适感

挖鼻顶多是满足了你的心理欲望，但随之而来的可能是鼻部干燥、疼痛感。

2、鼻出血

鼻中隔区有着非常丰富的血管，只要受到轻微的外伤，就会导致鼻出血。

假如指甲过于锋利，即便自己没有挖痛，也可能刮伤鼻粘膜，引起鼻腔出血。

32

3、细菌传播

2006年，荷兰的研究者通过调查研究发现，和不挖鼻孔的人相比，经常挖鼻的人，他们的耳朵、鼻子、喉咙周围会更容易出现金黄色葡萄球菌。

（注：金黄色葡萄球菌是重要病原菌，可引起肺炎、心包炎、败血症等严重问题。）

因为人的指甲缝中有许多污垢，挖鼻子会带入鼻腔。且挖鼻过程中，极其容易将鼻毛挖掉，鼻粘膜挖伤。

此种状况下，细菌直接引入伤口，感染化脓的危险就更大了。

4、颅内感染

鼻根部到两嘴角之间，是危险的三角区，如果伤及此处，且炎症控制不好，鼻子失去防御功能。

最极端的情况是感染可能进入颅内，如若不及时治疗，会危及生命。

5、引起炎症

鼻黏膜长期遭受不良刺激，容易引起鼻内炎症，比如急性鼻炎、鼻窦炎等。

更严重的，会引起良/恶性肿瘤，如鼻腔内乳头状瘤、鼻腔鼻窦血管瘤、鼻咽癌等。

鼻子有自净功能，不需要你「额外」去清洁它。感觉有异物，轻轻擤出就好。

33

况且，挖鼻确实是不雅的行为，要是被女神（男神）撞见了多尴尬！所以听小九的话，以后少抠它们了好吗？

鼻出血

常见症状：恶心与呕吐 带血粘脓鼻涕

并发症状：创伤性鼻出血 新生儿窒息

相关检查：鼻腔内镜检查

推荐用药：升血小板胶囊

升血小板胶囊

清热解毒，凉血止血，散瘀消斑。...[详细]

￥52购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：曹荣萍 主任医师余洪猛 主任医师王陈应 主任医师

吕丁锁吕丁锁
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈