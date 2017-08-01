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绝经是种病？有这几个症状，说明更年期要到来了

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2017-08-2639健康网
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中国更年期女性人数居世界首位，超过1.6亿，更年期症状主要有18种，关注更年期女性的身心健康刻不容缓。

上海市第六人民医院副院长 陶敏芳 教授

中国更年期女性全球最多

随着人们寿命的延长，更为长寿的妇女们有30年以上的时间是在绝经后渡过的。目前，我国45岁以上妇女约占人口20%，其中45～65岁占70%，超过1.6亿，关注更年期女性的身心健康刻不容缓。

据有1849人参与的上海绝经妇女健康状况调查发现，58.8%的对象自报患有一种以上的慢性病和妇科疾病。绝经相关症状给处于这个年龄段的女性及其家庭带来一定的经济和心理负担，事实上绝经相关疾病通过干预都是可预防或减缓发生的。

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亚洲女性更年期症状主要有18种

有研究表明，亚洲绝经后女性的更年期症状主要有18种，出现症状的比例由高到低为：

全身或关节疼痛；

记忆力下降；

神经敏感/易激惹；

失眠；

全身乏力；

情绪不稳定；

潮热；

集中力降低；

皮肤纹理改变；

亲密感下降；

毛发质地改变；

生殖道干燥或刺激感；盗汗；

心悸；

感觉胃气胀；

生殖道瘙痒；

小便涩痛或紧迫感；

性交疼痛等。

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绝经不是病

绝经是每个正常女性人生的必经阶段，绝经并不是一种病。

但是当女性到了一定年龄以后，卵巢不能制造出足够的雌孕激素来支撑女性的身体「运行」，就会出现绝经综合征。

既然卵巢不能制造出足够的激素，而我们的身体恰恰还需要怎么办？那就需要外部补充了。

如果不补充，就像运行的火车没了润滑油，所以寻求医生的帮助不是因为处于更年期的女性「有病」，恰恰是为了「防病」、为了延缓疾病的发生。

如果女性出现以上情况中的一项或多项且年龄在45岁以上，那很可能就是绝经相关症状，这个时候不要自己觉得忍一忍就算了，是需要就诊更年期门诊或妇科门诊的。

MHT（激素替代治疗）强调个体化治疗

女性患者到医院检查之后，医生会根据每个人的实际情况给出最适合个体的治疗方案。

有一点很重要，就是强调患者要遵医嘱有规律性地吃药，医从性要好，不能想吃就吃，忘记了就不吃。

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同时，要定期到更年期门诊复诊，在医生的帮助下，监测和保护身体，没有什么异样，长期服用相关药物亦无妨，在我院更年期门诊就诊的患者有的已经服药很多年，甚至七十岁了，患者自己感觉和监测都没什么问题，那就不必强行停药。

女性在绝经十年内进行MHT都是利大于弊的。但是建议有症状的患者一定要去医院更年期门诊做测评，在医生的指导下进行MHT。

如果说女人如花，那雌激素就是阳光、就是养分。不要」闻激素色变」，在医生检测指导下进行MHT，才能让花期更长，花开更美！

女性通过月经排毒是误传

坊间误传一种论调，说是因为女性通过月经排毒所以较之男性长寿，绝经后就无法排毒。

这是需要纠正的，女人比男人寿命长的原因除了因为生活习惯更好，更注重饮食搭配之外，不可否认社会给予男性的压力更大；所以通常来说女性的寿命要长于男性。

既然如此，我们女人为何还要执着地希望来月经呢？尤其对于部分更年期的女性，对于来月经近乎一种执念，但这是不必要的。

进行MHT，身体有足够激素支撑，来不来月经何必太执着呢！也有些女性觉得不来月经蛮好，不仅生活便利了许多，而且终于可以在「那几天」吃东西不忌口了。

在临床工作中，我们遇到这样的患者，因为感觉自己有这样那样的不舒服，就诊于骨科、精神心理科等科，但是又检查不出来什么异常，这其间反映了两个问题。

一方面是我们医生没有想到更年期女性这个群体，应该提醒患者转诊更年期门诊进行MHT；

另外一方面是女性本身也没有意识遇见这类问题是应该挂更年期门诊或妇科门诊。

所以，我们医患需要同心共同关注更年期。

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