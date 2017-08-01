在姨妈巾上看到这种颜色要提高警惕！你可能“中招”了

月事确实给女士们带来不少麻烦，除了每月花不少钱买卫生巾，还要承受「大姨妈」它带来的副作用：胸胀、头痛、长痘痘、痛经、心情差等。

据说，每个痛经的妹子在姨妈造访的那几天，脑子里都反复出现一个想法：下辈子当个男银！去TMD姨妈痛！

作为人类进化得来的「大姨妈」难道只是个累赘？其实，它对女性来说非常重要，不仅是生育权力的象征，还可以让人辨别身体健康。

「大姨妈」竟然有用？

其实，月经对身体真有诸多好处。

判断怀孕

去医院检查怀孕情况，医生首先会问你「月事多久没来了」这个问题。要是经期非常规律的妹子突然推迟，那十有八九可能是怀孕了。

判断疾病

月事不规律，时而推迟，时而提前，时而量多，时而量少，不管是哪一种现象，只要不规律，就意味着身体健康有损，而且你绝对可以通过「大姨妈」来发现问题。

调节铁量

有一种病叫血色素沉着症，就是身体里积聚了太多的铁元素，导致皮肤、心脏、肝、关节等部位的病变。周期性的失血正好能带走一部分铁，避免铁元素代谢失调，保护身体健康。

证明你还年轻

姨妈要是真的再也不来了，说明青春已经离你而去，你已然衰老。年轻时巴不得姨妈快点结束，等你快到绝经期，你可能恨不得它一直在。

怎样通过「大姨妈」看健康？

「大姨妈」与健康具体有什么关系？我们可以通过她的颜色和量来辨别。这分为9种状况：

第一种：粉红色

月经开始和结束时，经血与阴道分泌物混合，会呈现粉红色，这种状况是正常的。可如果在两次月经之间出现，就需要进一步观察，可能是着床出血（怀孕的早期迹象）。

第二种：鲜红色

经血呈现鲜红色，几乎是一个健康的标志，说明你的身体正在以正常的速度令子宫内膜脱落。可如果你的月经持续了8天或者更多天，并且一直保持鲜红色，那就应该担心下了。

第三种：深紫红色

有一种姨妈，颜色呈深紫红色，里边还混杂有血凝块，如果持续时间不长，这是正常的。可如果维持好几天，可能是纤维瘤的一个标志。

另外，要留意一下灰白色的血块，这可能是早期流产的征兆。

第四种：红橙色

任何一段时间内有橙色色调的血液流出，都需密切注意。因为通常情况下，这是阴道感染的早期征兆，会改变你的经血颜色，并发出难闻的气味。

第五种：褐黑色

经血颜色非常重，看起来是黑色的，且持续超过一天的时间，这可能是过度出血的信号，也可能是滥用药物、吸烟喝酒吸毒等原因导致。

第六种：量非常多

大多数女性在月经期间，或多或少经历过经血大量流动的现象。这完全因女性的身体而异。一般来说，在月经的高峰期，出血量多是正常的，表明你的子宫内膜正在迅速脱落。

但如果你每天有3个或更多的卫生巾都被经血「填」满，说明你的出血量过多了。女性一次月经量应在80ml左右，超出的话， 也许是子宫受损或某些妇科疾病导致月经不调。

第七种：经血散布

「经血散布」，是指在非经期出现少量经血，可能是点状，也可能是暗淡或者褐色的污点。

在大姨妈造访的前两个星期有少量经血，可能是身体荷尔蒙失调的信号，而有性生活的女性出现这种状况，也可能是怀孕的早期征兆。

有的人经血量少，是因为洗了头，刺激头皮引起子宫收缩导致……而有的人就算不洗头，经血量也少，那可能是生殖系统问题，最常见的有多囊卵巢综合征，严重的可能是恶性肿瘤作怪。

第八种：跳过一个月没来

如果一个月内没有任何来姨妈的情况，你应该去看看妇科医生。

对这种情况，最明显的就是怀孕和更年期。当然，还有其他的一些解释，比如体重的突然变化、近期出现过严重疾病等，影响了你的经期规律性。