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洗衣机里同时放这两种衣物，很多人都表示后悔了

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2017-08-2539健康网
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大概每个人都被妈妈唠叨过：袜子得跟内衣裤分开，还得用手洗才干净。

听起来好像很有道理，但又有点说不通，身体和脚可以一起泡澡，衣物洗涤为何必须分开？

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内衣和袜子一起洗，真的会有卫生安全隐患吗？不如跟小九一起来探个真相。

内衣裤能不能和袜子一起洗？

如果你满足下面这些条件，内衣裤和袜子可以一起洗。

你没有特定疾病

所谓特定疾病包括：脚气、皮肤病、阴道炎等生殖器相关疾病。

如果你不幸中招，最好不要将内衣裤、袜子混在一起洗。

混洗容易造成衣物上细菌交叉感染，诱发一些疾病。

最简单的办法，就是分开手洗你的内衣裤、袜子，增强清洁效果。

你的免疫力正常

真菌存在于各种环境中，即便不患特定疾病，它们依旧可能对免疫力低下的人构成威胁。

免疫力脆弱的人（如小孩、刚做手术的人）更容易被真菌感染。

这些人应将衣袜分开手洗，避免感染病毒。

衣服能及时干燥

首先，在梅雨天季节最好分开手洗衣物。

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因为此时气候温暖潮湿，各种微生物的繁殖能力比较强，也是真菌病高发的时节，分开洗是以防万一。

当然，如果你家有快速烘干衣物的设备，内衣裤和袜子可以一起洗，因为致病菌没有传播的机会。

内裤与袜子同材质

举个例子，莫代尔（纤维素纤维）材质的内裤，不能与羊毛材质的袜子混合清洗。

因为羊毛袜会掉毛，粘在内裤表面，会增加私处皮肤过敏和感染的几率，降低舒适感，也会对衣物本身造成损害。

同材质的衣物，当然不存在这种担忧。

至于机洗，除了要满足上述条件，还要求大家做到一点——

对洗衣机进行定期清洗

没有定期清洗的洗衣机，别说混洗，就是分开洗也不干净。因为洗衣机里充满了各种皮肤碎屑、衣物绒毛碎屑、日渐滋生的细菌等，它们混在一起，就如下图↓

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图片来源于网络，如有侵权联系删除

衣服放入这样「脏」的洗衣机里，非但不能清洁衣物，还会对衣物造成二次污染。贴身的内衣裤和袜子一起机洗，后果不堪设想。

自家洗衣机已是如此，公共洗衣房更不用说。不清楚洗衣设备清洁状况时，最好单独手洗内衣裤和袜子。

所以，一定要保证洗衣机自身的洁净程度，定期拆洗洗衣机桶的内部。这个操作自己很难完成，最好找专业的清洗师傅来进行。

最后提醒大家，内衣裤与袜子不论是混合手洗还是机洗，均建议使用有额外消毒能力的洗涤剂，杀菌更彻底，也更安全健康。

脚气

皮肤病

常见症状：真菌感染 脚臭

并发症状：查看更多>>

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