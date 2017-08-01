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减肥成功的人都在庆幸，这种癌症的高危人群原本是他们

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2017-08-1739健康网
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哈佛大学2015年的一项研究预测，未来10年肥胖将超过吸烟成为第一大致癌因素；且受肥胖影响，部分常见癌症的发病时间比以往提前20年。

《柳叶刀》上的一项大型调查研究显示，超重和肥胖与17种癌症显著相关，包括子宫癌、肾癌、胆囊癌等。

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今天，张丙忠医生将解释：为什么女士肥胖容易长子宫内膜癌？

指导专家

妇科肿瘤科 张丙忠副主任医师

子宫内膜癌存在高危人群，即有部分人比较容易发生内膜病变。

比如说，第一种就是肥胖的人。肥胖的人为什么容易有呢？因为子宫内膜癌跟女性身体里面的雌激素有关系。

胖的人体内雌激素多，所以看着显得年轻一点。

瘦的人脂肪含量比较少，所以看着显得年龄大一点，但脂肪含量少，生产的雌激素就少一些。

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第二种是高血压、糖尿病，都是它的危险因素。

第三种则叫做绝经延迟，女性到了一定年龄就应该绝经了，但有的人仍然不绝经，这部分患者往往雌激素比较高，或者经常受到雌激素的影响。

这部分患者也是有可能产生内膜癌。

这是第一部分原因，另外一个原因，现在医学界对人体的遗传性，也就是基因问题越来越重视，已经有证据表明，一部分子宫内膜癌跟遗传有关系。

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现在提倡容易患子宫内膜癌的人，除了日常做正常的检查之外，还要动员她们做基因检查。

如果某个基因有问题，有可能遗传给下一代；并且这个基因有问题的话，就不仅是子宫内膜可能发生癌症，身体的其他器官也有可能癌变。

因此，肥胖、绝经延迟、高血压和糖尿病等女性人群，要定期去看医生，警惕子宫内膜癌。

肾癌

子宫内膜癌绝经

常见症状：腰部钝痛 体重减轻

并发症状：血尿 贫血

相关检查：尿常规 CT

推荐用药：重组人白介素-2注射液

重组人白介素-2注射液

本品为抗肿瘤的生物治疗用药，主...[详细]

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推荐医生：张明智 主任医师周晓园 主任医师王丽萍 主任医师

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