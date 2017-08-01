乳腺增生等于乳腺癌征兆？洗澡时做好这件事不用怕癌变

这世界，除了工资不会涨之外，其他几乎什么都在增长。举个例子，乳腺增生。

乳腺增生究竟有多常见，它们又会不会癌变成为乳腺癌？闲话少说，我们直接请乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅，来为大家一次说个清楚。

妇科肿瘤医学部 龚畅 主任医师

乳腺增生，我相信很多女性朋友经常听到这个词。不管你是在跟朋友交谈，或者在医院检查，很多的检查报告上都会提到乳腺增生这个词。

那么，乳腺增生有我们想象的这么可怕吗，它可能跟乳腺癌有关系吗？

乳腺增生离乳腺癌到底多远？

其实，在乳腺临床门诊中，绝大部分的病人，比如10个病人来做检查，至少有9个半的病人我们会告诉她：你有乳腺增生。

但是这种乳腺增生其实大部分是属于正常的乳腺增生。

所以，绝大部分情况下，乳腺正常的增生的话是不要紧的。

那么，乳腺增生离乳腺癌到底有多远呢？

可能我们平常听到中医等理论，一提到增生就说可能导致恶变。

说到增生，我们医学上有一个病理上的词，就是认为只有真正具有「不典型的增生」，它才可能具有癌变的可能。

但这种几率的话，在正常人群中其实非常低。

所以，大家不用太担心。

如何自我判断乳腺增生是否正常？

只是周期性的月经前乳房胀痛，组织增厚或肿块，月经后消失，这种乳腺增生癌变的风险没有增高。

但如果乳房有肿块，并且持续疼痛，不随月经周期波动，则需要求助乳腺癌专科医生，进一步检查确定是否有患乳腺癌的可能。

女性每个月应做一次乳房自检

国内早期乳腺癌的筛查检出率还很低，要想预防并及早发现乳腺癌，需要定期的检查乳房。

乳房的检查有两类：一是医生的检查；一是患者自己的检查。

最简单的一种检查是乳房的自检，大概每个月进行一次。

乳房自检主要怎么做？比如冲凉的时候，可以用沐浴液擦到乳房上，用对侧的手去按摩你想检查的乳房。

如果能够看到肿物，或者是看到乳头的溢血或者溢液的话，就应该怀疑可能有问题。

或者你在对着镜子，看着两侧的乳房是否对称，一侧是否有凹陷。这两种是最简单的乳房自查方法。

此外，建议正常的女性，都常规地做一个乳房钼靶（乳腺钼靶X线摄影检查）。

欧美女性乳腺癌治愈率超过80%～90%，就是由于有乳房的常规筛查项目，能够早发现、早治疗。