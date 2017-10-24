什么，喝酒能够提高外语水平？

核心提示：英国研究者发现，对于同时学习两种语言的人来说，适度饮酒能够提高其第二语言的水平。

最近，来自利物浦大学、马斯特里赫特大学以及伦敦国王学院的研究者们发表在《Journal of Psychopharmacology》杂志上的一篇文章发现：对于同时学习两种语言的人来说，适度饮酒能够提高其第二语言的水平。

虽然此前的研究已经很好地证实了酒精会损伤运动与认知能力这一事实。“执行力”包括记忆力、注意力以及抑制不正当行为的能力。这些能力都对酒精十分敏感。

由于执行力对于学习使用第二语言的人来说十分重要，因此酒精或许会影响人们学习第二语言的能力。另一方面，酒精会提高人们的自信心以及降低人们的社交紧张感，这些都会导致在于其他人交流的过程中促进语言能力的提高。

另外，对于双语人群来说，他们主观性地认为酒精会提高学习第二语言的能力。因此，这项研究的目的在于证明上述两种相反观点的正确性如何。

研究者们检测了参与者在摄入低剂量酒精时的表现能力。这些参与者都是土生土长的德国人，但是目前在荷兰上大学，他们最近刚刚在学习荷兰语的听说读写。参与者们分别摄入了低剂量的酒精饮品或无酒精饮料，之后被安排与荷兰人接触。研究者们将他们接触交谈的情况记录下来，而且对参与者的外语能力进行了评估。结果显示，饮酒的参与者相比对照组的表现能力明显较强，但参与者本人的主观评价则没有明显差异。

研究者们认为这些研究表明饮酒会对第二语言的表现能力有即效的促进作用，低剂量的饮酒能够提高人们使用第二语言的能力。