39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 科研发现 > 正文
综合
问医生

什么，喝酒能够提高外语水平？

新闻文章排行榜
2017-10-24生物谷
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：英国研究者发现，对于同时学习两种语言的人来说，适度饮酒能够提高其第二语言的水平。

　　最近，来自利物浦大学、马斯特里赫特大学以及伦敦国王学院的研究者们发表在《Journal of Psychopharmacology》杂志上的一篇文章发现：对于同时学习两种语言的人来说，适度饮酒能够提高其第二语言的水平。

　　虽然此前的研究已经很好地证实了酒精会损伤运动与认知能力这一事实。“执行力”包括记忆力、注意力以及抑制不正当行为的能力。这些能力都对酒精十分敏感。

　　由于执行力对于学习使用第二语言的人来说十分重要，因此酒精或许会影响人们学习第二语言的能力。另一方面，酒精会提高人们的自信心以及降低人们的社交紧张感，这些都会导致在于其他人交流的过程中促进语言能力的提高。

　　另外，对于双语人群来说，他们主观性地认为酒精会提高学习第二语言的能力。因此，这项研究的目的在于证明上述两种相反观点的正确性如何。

　　研究者们检测了参与者在摄入低剂量酒精时的表现能力。这些参与者都是土生土长的德国人，但是目前在荷兰上大学，他们最近刚刚在学习荷兰语的听说读写。参与者们分别摄入了低剂量的酒精饮品或无酒精饮料，之后被安排与荷兰人接触。研究者们将他们接触交谈的情况记录下来，而且对参与者的外语能力进行了评估。结果显示，饮酒的参与者相比对照组的表现能力明显较强，但参与者本人的主观评价则没有明显差异。

　　研究者们认为这些研究表明饮酒会对第二语言的表现能力有即效的促进作用，低剂量的饮酒能够提高人们使用第二语言的能力。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

减肥无捷径 网传减肥秘诀的真相与利弊

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈