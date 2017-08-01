县域心脑血管疾病全程管理惠民项目在京启动

核心提示：2017年8月13日，由国家心血管病中心与辉瑞中国签约合作的“县域心脑血管疾病全程管理惠民项目”在北京正式宣布启动，该项目是辉瑞与中心之前签署的《国家心血管病中心—辉瑞投资有限公司就慢病防控项目开展战略合作的备忘录》的合作内容之一，双方希望在基层通过互联网＋慢性病管理、医疗大数据应用等实现分级诊疗、提升基层医生慢病管理水平，降低基层心血管疾病的发病率与死亡率，推动心血管事件“拐点”早日到来。

2017年8月13日，由国家心血管病中心与辉瑞中国签约合作的“县域心脑血管疾病全程管理惠民项目”在北京正式宣布启动，该项目是辉瑞与中心之前签署的《国家心血管病中心—辉瑞投资有限公司就慢病防控项目开展战略合作的备忘录》的合作内容之一，双方希望在基层通过互联网+慢性病管理、医疗大数据应用等实现分级诊疗、提升基层医生慢病管理水平，降低基层心血管疾病的发病率与死亡率，推动心血管事件“拐点”早日到来。

县域心脑血管疾病全程管理惠民项目启动仪式



全程慢病管理惠民模式提高高质量药品可及性

《中国心血管病报告2016》显示，我国心血管病的疾病负担日渐加重，已成为重大的公共卫生问题。中国目前预估有2.9亿心血管病患者，心血管疾病已成为中国城乡居民第一位死因。实施防治结合的国家心血管病防治策略，协调和组织开展我国心血管病人群综合防治工作，维护公民的心血管健康和提高国民生活质量，成为目前我国心血管疾病防控的重中之重。

辉瑞公司秉持“携手共创 健康中国”的理念，自2016年5月以来，从企业社会责任的角度与全国二十几个县级政府及卫生行政主管部门开展合作，支持配合当地的高血压管理惠民工程。此次辉瑞与中心共同推进的“县域心脑血管疾病全程管理惠民项目”将以中心为指导，在已开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目的地区开展项目试点。通过与试点地区地方政府部门合作，由试点地区卫生计生委或疾病预防控制部门统筹安排，在所属医疗机构实施，建立一个针对我国基层高血压及高血脂人群的“筛查-诊断-治疗-长期管理”、并充分考虑高质量治疗药品可及性的全程管理惠民模式。同时，辉瑞结合自身疾病领域的优势和长期积累的疾病管理经验，在充分考虑基层患者和医保基金负担的前提下，协助试点地区政府提升相关治疗用药的可及性，支持当地医疗卫生机构在合理用药的基础上，加强对于高血压或高血脂慢病患者的长期随访和电子信息化管理，给予患者持续的非药物生活方式和药物使用的指导和监督，提高治疗的依从性和效果。

目前，由辉瑞支持的高血压管理惠民工程已在全国23个试点地区开展，预计到2017年年底，试点将达到30个，届时预计会有15万名患者受益。未来3年内，试点地区计划将增加至80个，预估惠及患者达到40万人。

国家心血管病中心主任助理、中国医学科学院阜外医院国家临床医学研究中心执行副主任、药物临床试验机构主任蒋立新教授谈到，“县域心脑血管疾病全程管理惠民项目有助于切实落实国家分级诊疗及慢病管理的策略，把先进的慢病管理经验引入到基层区域，实现优质医疗资源的合理配置，全程管理好基层人民的慢病，促进公众心血管健康和生活质量的提高，提高百姓获得感。”

国家心血管病中心主任助理、中国医学科学院阜外医院国家临床医学研究中心执行副主任、药物临床试验机构主任蒋立新教授



支持基层医疗机构学术发展提高基层医生的临床诊疗能力

县域心脑血管疾病全程管理惠民项目将通过一系列由中心邀请的专家现场和线上结合的疾病防治知识培训、技术指导等手段，提高试点地区基层医生心血管疾病的诊疗能力和技能，以便更好为群众提供慢病管理服务，同时有效支持分级诊疗制度的建设。项目将会每季度邀请专家来当地进行面对面现场培训；每月举办网络在线培训，并将探索针对基层医生的绩效考核和激励机制，提高基层医生工作效率和学习积极性。

蒋立新教授总结说，“今年颁布的《中国防治慢性病中长期规划》中提出要健全政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防治机制，就是强调要统筹资源，调动各方的积极性、主动性、创造性，共同发力。我们在实施’心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目’的同时，整合多方社会资源，开展培训，帮助提高基层医生心脑血管疾病临床技能，为分级诊疗打下人才基础；通过惠民项目，与当地政府部门携手，为慢病患者提供一定数量的惠民药品，也希望能够给患者带来经济上的帮助，减轻他们就诊的压力，做到真正的惠民。”

“作为在心血管治疗领域领先的生物制药企业之一，辉瑞一直致力于支持心脑血管疾病等一系列慢病的管理与防控。此次，辉瑞非常荣幸能够携手国家心血管病中心，一起来启动县域心脑血管疾病全程管理惠民项目，也是辉瑞践行企业社会责任的又一积极行动。像我们最近在新疆和田市墨玉县落地执行的惠民项目，目的就是为了提高心血管疾病治疗的规范性和依从性，降低当地群众使用高质量治疗药物的经济负担。我们希望这些行动能实际帮助中国百姓遏制心脑血管疾病，迎接心血管疾病拐点的早日到来！” 辉瑞大中华区总裁吴晓滨博士说到。

辉瑞大中华区总裁吴晓滨博士



辉瑞中国副总裁、商务及多元化业务部总经理吴锋补充道，“作为在华最大的外资制药企业之一，我们一直以’携手共创健康中国’为使命，积极响应国家强基层、保基本的策略，并努力让每一个患者都能够公平的享有高质量的医疗服务和高质量的药物。”

据悉，为评估项目成果，由国家心血管病中心监督和协助试点地区合作的政府部门或医疗机构定期通报项目进展，提供进度报告。在此基础上，探索应用健康医疗大数据建立疾病管理模型，开展心血管慢病管理项目应用效果和经济效益的示范性评价分析。