健康中国金鹊奖倡议——弘扬健康中国正能量

弘扬健康中国正能量
“健康中国2030品牌计划”新闻发布会将于9月27日在京召开
这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。
大健康产业风起云涌，波澜壮阔。
国家政策纷纷出台，产业动态此起彼伏。
2016年10月25日，《“健康中国2030”规划纲要》国家战略开始实施。
2017年5月10日，由中国国务院批准的“中国品牌日”正式设立。
健康中国好比一片森林，健康产业中的每一员则是林木。唯有努力向下扎根、向上生长、汲取雨露阳光，方能成其佳木，蔚然成荫。只有洞察用户行为、把握用户感知、践行市场力量、拥有品牌动力的企业和机构，才能借品牌之力势如破竹。
2017年8月31日，健康中国2030品牌计划正式启动。以“应需而变 协同进化”为主题，寻找年度行业领导品牌、见证健康中国品牌发展历程。
健康中国2030品牌计划启动后，引起各界关注和响应。为持续推动健康行业重声誉、构生态、筑和谐，推动健康中国品牌成长，健康中国2030品牌计划联合发起委员会将诚意各指导单位、发起机构、在健康产业拥有卓越贡献与代表性地位的知名人士、主流媒体和“健康中国金鹊倡议”企业（机构），于9月27日共聚北京健康报社，参加“健康中国2030品牌计划”新闻发布会，共同推动健康中国2030品牌计划。
一、组织机构
【指导单位】
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
【特别指导】
民政部中国社会工作联合会企业公民委员会
科技部中国民营科技促进会
【主办机构】
健康中国指数研究院
【发起媒体】
健康报、39健康网
【监票机构】
毕马威
【学术支持】
法国里昂商学院、中山大学社会保障研究中心
在此，健康中国2030品牌计划联合发起委员会将发出“健康中国金鹊倡议”：弘扬健康中国正能量，健康中国呼唤优秀品牌，同时呼吁具有公信力的第三方平台发现优秀品牌价值、穿透营销迷雾，连接优秀品牌与价值支付。
薪火相传以成燎原之势，累积砂石以成崇山峻岭，汇聚江河以成碧波沧海。
呼吁您的加入，一起携手，应需而变，为健康中国品牌发展助力！
二、“健康中国2030品牌计划”新闻发布会议程
活动时间：9月27日（周三）13：30—17：00
活动地点：北京市东城区东直门外小街甲6号健康报社1楼礼堂
活动议程：
13：30—14：00 来宾签到
14：00—14：05 主持人开场白，介绍到场领导
14：05—14：10 指导单位领导致辞
14：15—14：25 发起机构领导致辞
14：25—14：55 健康中国2030品牌计划项目简介
15：25—15：45 金鹊倡议
15：45—16：00 启动仪式（领导合影）
三、发起人名单（按姓氏拼音排序）
胡大一 北京大学医学部心血管病内科学系主任，北京大学人民医院介入中心主任。北京大学心血管研究所所长，北京和睦家心脏中心主任，心脏康复主任。北京市第一中西医结合医院心血管康复中心主任
刘国恩 北大国家发展研究院经济学长江学者特聘教授、北大国家发展研究院学术委员会主席、北大中国卫生经济研究中心主任、国务院国家医改专家咨询委员会委员
刘庭芳 清华大学医院管理研究院创始人之一、清华大学医院管理研究院院长高级顾问、中国医院品管圈联盟主席
吕玉波 中国医院协会副会长、中国医院协会中医医院分会第一届主任委员、广东省中医药学会会长、广东省中医院终身名誉院长
申曙光 中山大学岭南学院教授、中山大学国家治理研究院副院长、中国社会保障学会副会长、国务院医改领导小组专家咨询委员、南方保险研究院名誉院长
陶剑虹 CFDA 南方医药经济研究所副所长、医药经济报总编、广东省药学会副理事长、广东省医药企业管理协会名誉会长
王 华 里昂商学院副校长、里昂商学院亚洲校长
游苏宁 中华医学会继续教育部主任、中国期刊协会副会长
朱士俊 卫计委专家委员会委员、解放军总医院原院长、敎授
庄一强 香港艾力彼医院管理研究中心主任、中国医院协会副秘书长、中国器官移植发展基金会副秘书长、清华大学医院管理研究院客座教授
周 冰 《健康报》社总编辑
朱正纲 上海瑞金医院外科带头人，上海交通大学医学院外科学教授，上海消化外科研究所所长
四、企业发起人名单（拟邀请，名单按拼音排序）：
拜耳医药保健有限公司
宝洁（中国）有限公司
北京斯利安药业有限公司
成都康弘药业集团股份有限公司
东阿阿胶股份有限公司
广西双蚁药业有限公司
广誉远中药股份有限公司
和睦家医疗
华润三九医药股份有限公司
辉瑞制药有限公司
健民药业集团股份有限公司
九芝堂股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司
赛诺菲集团
三诺生物传感股份有限公司
山东步长制药股份有限公司
上海罗氏制药有限公司
诗微仕（广州）健康产品贸易有限公司（SWISS）
石家庄以岭药业股份有限公司
汤臣倍健股份有限公司
天士力医药集团股份有限公司
维乐维健康产业有限公司
浙江莎普爱思药业股份有限公司
中智药业集团
五、媒体发起人（拟邀请，按拼音排序）：
39健康网、财经网、财新传媒、凤凰网、和讯、健康报、健康时报、品牌观察、人民网、生命时报、搜狐网、腾讯网、网易、新华网、新浪网、央视网、中国经济网、中国社会保障杂志、中国网、中国药店、中国中医药报
六、联系我们
“健康中国2030品牌计划”新闻发布会工作组：
徐女士：176-1218-4332
孙先生：180-2880-8185
媒介合作：
田女士：1356-000-2327
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山东健康药业有限公司
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