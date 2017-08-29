健康中国2030品牌计划——健康中国金鹊奖评选启动！

核心提示：谁是健康产业一致认可的品牌？谁是消费者一致信任的品牌？谁又像喜鹊一般恒常、稳定、明确、坚毅、始终如一，为健康中国的发展贡献自己的力量？我们寻找的就是这样的品牌，“健康中国金鹊奖”就是为这样的品牌而生！

这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。

医疗健康产业风起云涌，波澜壮阔。

国家政策纷纷出台，产业动态此起彼伏。

2016年10月25日，《“健康中国2030”规划纲要》开始实施。

2017年5月10日，“中国品牌日”正式设立。

“品牌”一下子成了中国健康产业内的“网红”。

谁将在这个产业凭借品牌乘风破浪？

谁又因品牌差距在这场竞争中退出？

在中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家发展和改革委员会的指导，及民政部中国社会工作联合会企业公民委员会、科技部中国民营科技促进会的特别指导下，卫计委主管、最具影响力的全国性卫生行业报健康报与健康中国门户、中国互联网百强唯一互联网健康网站39健康网联合发起“健康中国2030品牌计划”。以“应需而变 协同进化”为主题，寻找年度行业领导品牌、见证品牌发展历程。呼唤具有公信力的第三方平台发现品牌价值、穿透营销迷雾，为健康中国品牌建设提供智力支持，连接优秀品牌与价值支付。

这是一项由政府主管部门领导、行业专家出谋划策、全球四大国际会计师事务所之一毕马威（KPMG）为品牌背书、权威媒体代表为品牌发声、健康中国年度标杆品牌案例经理人分享交流，集体引导健康行业重声誉、构生态、筑和谐，提升公众信心，推动健康中国品牌成长的伟大计划！

在《健康中国2030品牌计划》的战略框架下，

“健康中国金鹊奖 ”评选率先启动！

数据检验、权威背书、鹊衔金印、载誉加冕！

谁是健康产业一致认可的品牌？

谁是消费者一致信任的品牌？

谁又像喜鹊一般恒常、稳定、明确、坚毅、始终如一，

为健康中国的发展贡献自己的力量？

我们寻找的就是这样的品牌，

“健康中国金鹊奖”就是为这样的品牌而生！

金鹊奖，将会为谁传去喜讯？

会是你吗？

敬请期待！

健康中国2030品牌计划

指导单位：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

特别指导：民政部中国社会工作联合会企业公民委员会

科技部中国民营科技促进会

主办机构：健康中国指数研究院

发起媒体：健康报、39健康网

特别支持：中国社会保障、财经界

监票机构：KPMG

学术支持：法国里昂商学院

中山大学社会保障研究中心

关于健康中国金鹊奖

一、健康中国金鹊奖提名方式：

本届评选由评审委员会根据市场公开信息研究后提名，同时开通企业自主报名通道。

组委会针对上述拟提名名单进行金鹊1.0系统0负面数据排查。金鹊1.0系统0负面企业/机构入围健康中国金鹊奖奖项提名名单。

注：金鹊1.0系统是指针对主要搜索引擎进行数据抓取。金鹊1.0系统所发现的负面数据将存档备案。

二、健康中国金鹊奖评审方式：

企业/机构接到健康中国2030品牌计划——健康中国金鹊奖入围通知；

入围的企业/机构，将进行为期7个工作日的全网公示，公示期间0投诉的企业/机构，并经金鹊2.0系统排查主流媒体0负面后，将授予健康中国金鹊奖奖项。金鹊2.0系统所发现的负面数据将存档备案。

注：金鹊2.0系统是指针对21家主流媒体（人民网、新华网、中国网、央视网、腾讯、新浪、网易、搜狐、凤凰、健康报、医药经济报、中国药店、中国中医药报、生命时报、健康时报、财经界、39健康网、财新传媒、财经网、中国经济网、和讯）的全面数据抓取系统；金鹊城市品牌由金鹊2.0系统进行区域主流媒体负面排查。



▲流程图示