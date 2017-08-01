2017中国医院大会在京盛大开幕

核心提示：8月27日，来自全国的医院管理者齐聚北京会议中心，参加以“创新﹒发展﹒合作﹒共赢”为主题的2017中国医院大会。

8月27日，来自全国的医院管理者齐聚北京会议中心，参加以“创新·发展·合作·共赢”为主题的2017中国医院大会。

全国政协教科文卫体委员会副主任、中国医院协会名誉会长黄洁夫出席开幕式。国家卫生和计划生育委员会副主任、国务院医改办主任王贺胜在大会上致辞并作了《持续深化医药卫生体制改革 以优异成绩迎接党的十九大胜利召开》的主旨报告。中国医院协会会长、中国医院大会主席刘谦在开幕式上致辞。国内外逾百位医学名家、两院院士、医院院长和卫生管理者，担任大会的演讲人、主持人和对话嘉宾。开幕式进行了2017年中国医院协会医院科技创新奖表彰颁奖活动。中国医院协会副会长兼秘书长、大会执行主席薛晓林主持开幕式。

王贺胜主任在讲话中强调，公立医院综合改革需要政府和全社会共同努力，更需要卫生系统全行业积极参与、全力以赴。他肯定了中国医院协会作为全国医院的行业组织，在推动公立医院改革与发展，提升医疗行业治理能力方面，做了大量的工作，取得了积极成效。

会上，刘谦会长传达了国务院刘延东副总理对中国医院协会的批示和李斌主任在第三次会员代表大会的讲话精神，并就中国医院协会如何在党的卫生与健康工作方针指引下做好工作提出了“四个坚持”：坚持围绕大局，助力医改；坚持凝心聚力，调动医务人员积极性；坚持秉持“四个服务”宗旨，发挥桥梁纽带作用；坚持加强自身能力建设，构建发展新格局。刘谦会长说，刘延东副总理充分肯定了中国医院协会在推动医院改革发展，强化行业自律，参与和服务医改等方面取得的成绩，勉励广大会员和医院管理者积极投身深化医改和健康中国建设，为增进人民健康福祉作出新的贡献。刘谦会长传达李斌主任讲话时说，讲话充分肯定了成绩，提出了要求，明确了重点任务，特别强调要重点做好“四个服务”并表示：国家卫生计生委将一如既往地重视和支持中国医院协会的工作，在发展方向、规划思路、委托项目、成果转化、国际合作等方面给予更多的指导和支持。

主论坛上，国家卫生和计划生育委员会副主任、国务院医改办主任王贺胜在《持续深化医药卫生体制改革 以优异成绩迎接党的十九大胜利召开》主旨报告中就深化医改从四个方面做了报告：一、加强组织实施力度，着力破解医改难题；二、以创新体制机制为核心，深化医改取得重大进展；三、以全国卫生与健康大会精神为引领，深刻认识深化医改面临的新形势、新要求；四、全力打好深化医改攻坚战，推动医改各项政策落地见效。他希望在座代表继续满腔热情为人民群众提供更高水平、更加满意的卫生和健康服务。他说，在座的各位都是我国医改事业的参与者、实践者和推动者，希望大家一如既往地支持医改工作，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

主论坛上，国家卫生计生委科技教育司司长秦怀金作了《中国卫生与健康科技创新进展与展望》报告。报告介绍了医学科技创新已成为衡量国家科技创新水平的重要标志；卫生与健康科技创新纳入国家战略。他强调发挥医疗卫生机构科技创新主体作用，服务创新、激励创新，提升医院管理和技术水平。

北京协和医院姜玉新书记在《坚持文化引领 推进现代医院建设》中介绍了协和的文化内涵、精神风貌，“协和大医”们的严谨、求精、勤奋、奉献精神感动了在座所有代表。他谈到北京协和医院坚持文化育人、以德树人、大爱无疆的传承，以及立足文化理念，加强制度建设，用制度保障文化传承，以及弘扬协和文化，落实办院理念等内容。

中国工程院院士、中国医院协会副会长、中日医院院长王辰作了《构建中国式现代医院管理体系》报告，他说医院管理是最复杂的系统，功能系统繁复，需要技术与艺术，科技与人文交融，不容错因此要求最高，其高度取决、依赖于医护人员素质，因此医院难以复制，难以“连锁”。他介绍，现代医院管理体系包括业务技术管理体系与经济经营管理体系两部分，报告带给现场医院管理者启迪。中国医院协会副会长、北京市卫生计生委党组书记、北京市医院管理局党委书记方来英主持了主论坛。

出席开幕式的还有：国家卫生计生委有关司局的领导；国家卫生计生委相关直属单位的领导；中央军委后勤保障部卫生局的领导，武警部队后勤部卫生局的领导；各省、自治区、直辖市卫生计生委的领导；各省、自治区、直辖市医院协会和新疆生产建设兵团医院协会的领导；中华医学会、中国健康管理协会、中国器官移植发展基金会等兄弟协（学）会的领导；中国医院协会战略合作伙伴国家卫生计生委国际交流与合作中心、清华大学医院管理研究院、人民卫生出版社、健康报社的领导；来自世界卫生组织驻华代表处的代表，来自我国台湾地区的代表；中国医院协会副会长、常务理事、理事及分支机构的负责同志以及媒体与企业界人士。

会上发布了2017年中国医院协会医院科技创新奖获奖项目名单，并为项目完成人代表颁发了荣誉证书。

来自全国各级各类医院3000余位管理者参加了本次行业盛会。