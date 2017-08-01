2017亚洲国际整形整容博览会于10月1日在武汉国博举行

为密切配合2017年5月18日国卫办监督函[2017]510号)文件《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》， 国卫计委联合七个国家部委为期一年严厉打击非法医疗美容专项行动，为进一步维护消费者合法权益，保护人民健康，加强医疗美容机构监管，规范医疗美容服务行为，打击无证行医行为。由广东鸿威国际会展集团有限公司主办、武汉广播电视台联合主办、武汉鸿威国博会展有限公司、武汉广播电视媒体资源运营有限公司承办的“2017亚洲国际整形整容博览会”（简称APC2017）于2017年10月1日-3日在中国武汉国际博览中心举办。博览会站在服务和保障民生的高度，以对人民群众健康高度负责的态度，聚集医美业规范机构，倡导回归医疗本质，同时准确把握博览会的展览内容重要意义，充分发挥博览会广泛公正传播的必要性。

APC整博会—医美拓客运营新模式

APC整博会2017作为医美机构首选的全面、高效、权威的专业会展平台，无疑是医美业拓宽客源渠道的一条创新良径。APC整博会将同期举行“亚洲国际整形整容技术论坛”以及“星动江城”新星大赛活动，同时联合线上线下百余家媒体，进行集中型爆发式广泛宣传，同时在2017年10月1日-3日的三天内，国际国内权威医美专家亲临现场，与消费者面对面宣讲等数十场论坛，引发整个全国爱美人士的盛大狂欢。

APC整博会—聚品牌共赢，线下大联盟

1、组委会邀请全国美容院、娱乐场所、主播公司、传媒公司参观APC。

2、引导消费行为，最直接最有效的直销现场。

3、品牌传播效应的最大化，企业品牌的潜意识渗透。

4、有利于门店与消费者之间的情感沟通。

5、造成“一点带动一线，一线带动一面”的联动局面。

6、有利于产品和服务市场调查，获得C端大数据。

7、低成本拓客，有效结识大数量有效消费者。

2017亚洲国际整形整容博览会作为当下医美业新兴的大型综合性品牌推荐及会展平台，势必与各大医美机构品牌打造一种全新的运营模式并开拓行之有效的营销渠道，携手共赢！

未来，APC整博会希望能更清晰的渠道业框架定位并以此促进医美行业发展。医美作为一个健康产业，社会需要这样的一种规范健康的良势发展，通过APC2017博览会平台，让所有医美人成为行业最前沿的引领者，为市场和消费者的认可而感到骄傲和自豪。

APC2017整博会活动预告

(一)权威专家现场大型义诊活动

(二)参展商专家讲座及产品推荐会

(三)亚洲国际整形整容博览会开幕式

(四)亚洲国际整形整容博览会高峰论坛(拟)

(五)“星动江城”新星大赛决赛现场

(六)观众抽奖（每天6名）

(七)网红或者明星见面会

(八)歌艺表演秀

(九)网络主播大赛暨颁奖典礼

(十)每天现金卡3000元免费送送送

现在关注公众号就能索取价值50元的博览会入场券，还能见到明星和新星决赛现场、免费抽大奖，参加各种变美活动！

APC2017联系方式

武汉鸿威国博会展有限公司

地 址：武汉市汉阳区鹦鹉大道619号（国博中心B3商务区）

总 机：027-84611828 官 网：www.apcexpo.com

官 微：APC整博会（ID：APCEXPO）

武汉广播电视媒体资源运营中心

地 址：武汉市江汉区建设大道677号武汉广电大楼8楼

总 机：027-85562185