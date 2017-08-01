中国医师协会胰腺病专业委员会慢性胰腺炎学组成立

核心提示： 慢性胰腺炎，是消化系的疑难病、慢性病，患者除了饱受病痛折磨，往往也面临着长期的诊疗费用支出。由于发病机制不明，长期以来一直缺乏有效的治疗方法。

慢性胰腺炎，是消化系的疑难病、慢性病，患者除了饱受病痛折磨，往往也面临着长期的诊疗费用支出。由于发病机制不明，长期以来一直缺乏有效的治疗方法。传统治疗模式需终身服药，但疗效差、费用高，外科手术创伤大、恢复时间长、严重并发症多。慢性胰腺炎不仅需要医疗卫生部门和全社会的关爱，更需要长期的、科学的、精准的诊疗服务。

中国医师协会胰腺病专委会慢性胰腺炎学组正式成立

少年终于摆脱慢性胰腺炎折磨

2007年的一天，年仅16岁的黑龙江小伙儿小王来到长海医院，身高将近一米七的小王，体重却不足40公斤。经过仔细询问病史，长海医院消化内科主任李教授发现患者确诊慢性胰腺炎已经有三四年的时间，体内盘踞着长达4cm的胰管结石，由于反复、剧烈的腹痛，小王已无法正常上学。在来到长海医院之前，他已经辗转哈尔滨、北京等地的各大医院，但除了外科手术切除部分胰腺之外，都没有更好的治疗办法。

2010年，经过长海胰腺疾病多学科团队两年的奋斗和探索，长海慢性胰腺炎“药物-胰管碎石-内镜治疗-外科手术”治疗模式已经初步建立，而李兆申教授的心头也时时记挂着当年的那个忧郁的少年。通过慢性胰腺炎患者随诊系统进行沟通和预约，小王来到长海医院住院治疗。很快，通过病情评估、多学科会诊、预后判断，制订了个性化治疗方案。在成功实施胰管结石体外震波碎石和胰管取石后，术后第二天就可以下床走动，盘踞体内多年的胰管结石也不复存在。内镜微创治疗的成功，一扫小王心头的阴霾，这个年轻的生命又能够继续绽放精彩。

现在，长海医院每天都有像小王这样来自全国各地的慢性胰腺炎患者前来就诊。而团队也始终秉持着这一片赤诚的初心，造福广大慢性胰腺炎患者。

慢性胰腺炎诊治模式的新突破

由于中国在慢性胰腺炎基础研究和诊疗模式探索方面工作开展较晚，国内医师群体普遍缺乏对慢性胰腺炎规范化诊疗的认识。

长海医院通过整合各学科优势医疗资源，建立长海胰腺疾病多学科团队，聚焦慢性胰腺炎基础研究和诊疗模式探索，逐渐形成了极具特色的慢胰治疗“长海模式”。2010年，长海医院在国内率先开展胰腺结石体外震波碎石术（P-ESWL），并创建“药物-胰管碎石-内镜治疗-外科手术”MEES治疗新体系。至2017年，学科团队通过ESWL术治疗胰管结石超过5000例次，碎石成功率达98%，并发症发生率小于5%，显著提高治疗水平和患者的生存质量。传统外科手术和后期观察的费用一般在6至7万，还不包括并发症后引起的二次治疗；而体外震波碎石等微创诊疗技术所需要的费用仅仅为原来的十分之一。

为服务广大患者，长海医院开设了慢性胰腺炎专病门诊，近五年专病门诊量突破1.3万人次。开设院前检查绿色通道，方便患者就诊。2017年，团队被评为上海市医疗服务品牌，立足上海、辐射全国，造福中国广大慢性胰腺炎患者。

胰腺病专业委员会慢性胰腺炎学组成立

2017年8月11日，中国医师协会胰腺病专业委员会慢性胰腺炎学组成立仪式在上海国际会议中心隆重举行，上海长海医院消化内科廖专教授当选首任学组组长。

慢性胰腺炎学组是我国首个慢性胰腺炎多学科学术交流平台，它整合了我国消化内科、普通外科、病理学、影像医学等相关领域临床和科研资源，旨在大力推动我国慢性胰腺炎基础研究发展，全面提升诊疗服务水平。

中国医师协会胰腺病专业委员会主任委员李兆申教授对学组的成立表示祝贺并寄予了殷切的希望，他提出慢性胰腺炎基础研究和诊疗模式探索在我国起步较晚，学组的成立为相关领域的医学人才搭建了良好的沟通与合作平台，有利于通过临床总结与科研创新的双向转化，将创新理念与流程优化的有机融合，落实和推进规范化的诊断和治疗，加强对该病特殊类型的认识，有助于进一步提高我国慢性胰腺炎的诊治水平，造福广大中国慢胰患者。