生活中最致命的健康杀手之一，就藏在你家厨房里！

慢阻肺，很多人并不熟悉。事实上，它是目前发病率和死亡率较高的疾病之一，全球每年约320万人因此死亡。

在中国，慢阻肺已成为最致命三大健康杀手之一，死因排名单病种第三。

流行病学研究显示，我国40岁以上人群的慢阻肺的患病率达8.2%，目前约有4000万慢阻肺患者。而且随着人口老龄化，空气污染、吸烟等因素的影响，慢阻肺的患病率仍在上升。

那么，怎样预防、治疗慢阻肺？小九请到精通这个领域的广州医科大学附属第一医院为各位详细介绍。

症状轻微 仅25%的患者曾就医

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慢阻肺是一种进展性疾病，随着病情进展，肺功能会逐渐下降，最终导致死亡。然而，这种发病率和死亡率都很高的常见病，却仅有25%的患者就过医。这与慢阻肺的早期症状并不明显有关。

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山教授和广州呼吸疾病研究所、呼吸疾病国家重点实验室主任冉丕鑫教授领衔的研究团队经过前期的研究发现，超过70%的慢阻肺患者属于早期患者。

早期慢阻肺的症状通常比较轻微，或者没有明显的呼吸系统症状，如呼吸困难等。 钟南山院士表示，当气道畅通率降低50%以上，才会有明显的气促感。

绝大部分的早期的慢阻肺患者没有主动就医，直到出现气促、呼吸困难等明显的症状时再进行干预，此时，患者的肺功能往往已经明显受损。而晚期慢阻肺的治疗效果较差，死亡率、致残率和再住院率都很高。

「早期的慢阻肺没有医生关心，患者也不当一回事。」钟南山院士说。

早期治疗可改善肺功能

无症状＝不用干预吗？

钟南山院士表示，慢阻肺患者的早期肺功能下降更为迅速，若能找到有效的方法对早期的慢阻肺患者进行干预，不仅可以及时防止肺功能的快速减退，还可以减缓疾病的进展速度，减少疾病发展至晚期给患者、家庭和社会带来的巨大痛苦和负担。

近日，一项由广州医科大学附属第一医院广州呼吸疾病研究所牵头、国内多家医院参与的，针对早期慢阻肺治疗的大型临床研究结果在国际顶级学术刊物《新英格兰医学杂志》上发表。

该研究结果显示，噻托溴铵治疗早期慢阻肺患者能有效提高肺功能、改善生活质量和减少急性加重，同时观察到了肺功能下降的速率有所减缓。

Tie-COPD（全球首个大型噻托溴铵治疗早期慢阻肺临床研究) 是针对早期没有症状或仅有轻微症状的慢阻肺患者进行用药干预的研究，该研究的主要研究者之一、广州呼吸疾病研究所周玉民教授介绍说，该研究的许多患者是通过社区筛查入选的，因为早期慢阻肺患者很少到医院就医。

钟南山院士指出，该研究结果对于早期慢阻肺的诊治具有重要的意义，证明了在症状相对较少的早期慢阻肺患者，使用长效支气管舒张剂——噻托溴铵，能给患者带来显著的临床获益。

这给转变慢阻肺的诊治观念提供很大启示，对慢阻肺做到「早诊早治」，就像早期治疗高血压和糖尿病那样，从而及早地挽救慢阻肺患者的肺功能，延缓疾病进展。

吸烟、油烟暴露重属高危人群

目前，肺功能检查是诊断慢阻肺的金标准。

吸烟、生物燃料、大气污染是慢阻肺发病率的主要影响因素。冉丕鑫教授呼吁， 常处于高危风险下的超过40岁的人群应排查慢阻肺：

长期抽烟的人群；

长期暴露在厨房油烟，尤其是使用生物燃料的的人群；

长期接触粉尘的人群；

长期处于重度空气污染地区的人群等。

其中需要注意的是，做饭时一定要开抽油烟机，而且别做完饭马上就关，油烟的散去需要时间。此外最好少用煎、炒、炸，多用蒸、煮等低油烟的健康烹饪方式，不仅有益肺部健康，对全家的饮食健康也有裨益。

钟南山院士还建议，反复出现咳嗽、咳痰、气喘的人群，应立即到正规医院就诊，做肺功能检查，争取尽早诊断并开始治疗，切莫错过最佳治疗时间。