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这种人减肥最易先瘦胸！减肥和保持大胸能兼得吗？

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2017-08-3139健康网
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人胖先胖脸，减肥先瘦胸。因为这个尴尬的现实，妹子们减肥便产生了个终极难题——有什么减肥办法不会瘦胸？

根据乳房的组成来看，这问题的答案是——

没！有！办！法！

胸部也有「型号」？

减肥一定会让胸变小。只不过根据不同胸型，减少维度有差别而已。从乳房的构造来分，乳房可分为两种：脂肪型和胸腺型。

1、脂肪型

乳房主要由脂肪和乳腺组成。脂肪型乳房，是指乳腺发育较小，脂肪层较厚。

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如果属于这种胸，一旦减肥，就很容易缩水，胸围遭受的影响比较大。

2、胸腺型

乳房中乳腺发育得较大，一般家族遗传大胸的，是胸腺型的可能性比较大。

这种胸部，不容易减掉，即便是减少了胸部的脂肪层，对胸围的影响也不会很大。

如何检测自己的胸型？

网络上流传一种自测的小办法，捏一捏胳肢窝和乳房之间的那块肉。

明显摸到一粒一粒的为胸腺型乳房，只摸到软软的则是脂肪型乳房。

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但其实这种方法并不准确，这一粒粒的不是胸腺，而是腋窝淋巴结前群。

自测不靠谱，最准的方式是去医院照彩超，乳腺层和脂肪层大小都能一目了然。

不过值得注意的是，脂肪积累和消耗在全身相当。

即减脂是全身性的，即便是胸腺型乳房也不例外，减脂过程中，乳房脂肪层厚度减少是必然。

只不过比起脂肪型胸部，胸腺型胸部缩水没那么明显罢了。

如果你发现健身房有些妹子在减肥成功后，胸看起来依然不小。

那是因为人家胸部底子本身就好，减肥之前胸大，即便掉了些也还是在大的范围内。

要么，就是终极大招——隆胸的结果。

有没办法让胸看起来更大？

减肥瘦点胸是必然，但要让胸看起来大一些，也不是木有办法。

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其中练胸大肌是一种，通过力量训练增厚胸大肌，令你的胸在视觉上没大多变化。

只不过，这种办法实践起来比较难，因为女性能够增大的肌肉量非常有限，而且要求运动量很高，女性很难达成目的。

更为推荐大家做的是，通过锻炼改善圆肩驼背的不良姿态，让身姿变挺拔。胸「变挺」了，在视觉上便达成「丰胸」的效果。

综合
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