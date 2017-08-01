这种人减肥最易先瘦胸！减肥和保持大胸能兼得吗？

人胖先胖脸，减肥先瘦胸。因为这个尴尬的现实，妹子们减肥便产生了个终极难题——有什么减肥办法不会瘦胸？
根据乳房的组成来看，这问题的答案是——
没！有！办！法！
胸部也有「型号」？
减肥一定会让胸变小。只不过根据不同胸型，减少维度有差别而已。从乳房的构造来分，乳房可分为两种：脂肪型和胸腺型。
1、脂肪型
乳房主要由脂肪和乳腺组成。脂肪型乳房，是指乳腺发育较小，脂肪层较厚。
如果属于这种胸，一旦减肥，就很容易缩水，胸围遭受的影响比较大。
2、胸腺型
乳房中乳腺发育得较大，一般家族遗传大胸的，是胸腺型的可能性比较大。
这种胸部，不容易减掉，即便是减少了胸部的脂肪层，对胸围的影响也不会很大。
如何检测自己的胸型？
网络上流传一种自测的小办法，捏一捏胳肢窝和乳房之间的那块肉。
明显摸到一粒一粒的为胸腺型乳房，只摸到软软的则是脂肪型乳房。
但其实这种方法并不准确，这一粒粒的不是胸腺，而是腋窝淋巴结前群。
自测不靠谱，最准的方式是去医院照彩超，乳腺层和脂肪层大小都能一目了然。
不过值得注意的是，脂肪积累和消耗在全身相当。
即减脂是全身性的，即便是胸腺型乳房也不例外，减脂过程中，乳房脂肪层厚度减少是必然。
只不过比起脂肪型胸部，胸腺型胸部缩水没那么明显罢了。
如果你发现健身房有些妹子在减肥成功后，胸看起来依然不小。
那是因为人家胸部底子本身就好，减肥之前胸大，即便掉了些也还是在大的范围内。
要么，就是终极大招——隆胸的结果。
有没办法让胸看起来更大？
减肥瘦点胸是必然，但要让胸看起来大一些，也不是木有办法。
其中练胸大肌是一种，通过力量训练增厚胸大肌，令你的胸在视觉上没大多变化。
只不过，这种办法实践起来比较难，因为女性能够增大的肌肉量非常有限，而且要求运动量很高，女性很难达成目的。
更为推荐大家做的是，通过锻炼改善圆肩驼背的不良姿态，让身姿变挺拔。胸「变挺」了，在视觉上便达成「丰胸」的效果。
杜甫死因或是糖尿病并发的酮症酸中毒或心、脑血管病…… [详细]
研究表明，长期坐姿不良会导致腰肌劳损发病率增加…… [详细]
均衡饮食是健康的必要条件。我们日常的饮食含有五大…… [详细]
疑似患有精神病的北齐高氏家族曾统治中国28年…… [详细]
保护肝脏健康，远离脂肪肝…… [详细]
皮肤传染病不要自行用药，脓包疮莫当成“痱子”…… [详细]