过夜的茶、开水还能不能喝？答案都在这里

核心提示：隔夜的水最好别喝，关于这个问题也是反反复复的说，可是还是有人说，那早晨起来，我不可能立马喝开水吧，渴了就顺手抓起昨天剩下的凉白开，现在你说不能喝，可是我都快喝成习惯了．．．

隔夜的水最好别喝，关于这个问题也是反反复复的说，可是还是有人说，那早晨起来，我不可能立马喝开水吧，渴了就顺手抓起昨天剩下的凉白开，现在你说不能喝，可是我都快喝成习惯了...

虽然，每次我们都喜欢问隔夜的凉白开到底能不能喝，现在我们也应该算算什么样的水是属于隔夜的凉白开，或者是烧开的水放多久就别喝了，喝了又会怎样？这样大家就更容易理解了。

隔夜的凉白开最好别超过这个时间！

很多人喜欢将水烧开，晾上一晚上，然后第二天一起来就喝，尤其是在炎热的夏天里。

这样做也不是不可以，但是在气温超过30摄氏度时，空气的湿度高，细菌繁殖比较快，失去生物活性的隔夜凉白开会很易被污染，人喝了这种被污染的水，很容易出现急性肠胃炎，腹痛、腹泻、水样便等症状也会随之而来。





一般建议，可在头天晚上倒上一小杯的白开水，然后把盖子盖好，等待第二天早晨再加上开水兑成温水喝。

那么在气温不是很高的时候，也即在正常的生活环境里，是不是可以放心饮用隔夜水呢？这样的隔夜水也有可能被微生物繁殖，但是总体对人体的影响不大，只要水并没有受到污染，水质就不会出现改变。

一般来说，我们喝的白开水建议别超过24小时，因为过了24小时的水很容易发生细菌污染，不利身体健康。

总体上来说，凉白开在空气中暴露的时间越长，细菌感染的几率就越大，水质变差，对人的危害就越大。所以，建议保持良好的生活饮食习惯，能够喝新鲜凉白开最佳。





隔夜茶能喝吗？

有些人爱喝茶，一年四季都“茶不离口”，甚至以茶带水，那么除了隔夜的凉白开，隔夜的茶能喝吗？

晚上睡觉前泡了一壶茶，第二天起来就喝，茶叶也没有任何变质，这样的隔夜茶喝了自然没有什么大问题。

大家可能会发现茶叶浸泡的时间长了，尤其是在高温的环境下放置较长时间，茶叶已经失去绿色，增加了黄色的程度，这是因为茶水中的茶多酚氧化形成了黄红、红褐色的氧化产物，主要是茶黄素、茶红素、茶褐素等，这些产物没有毒性，对人体的危害也不是很大。这种变化没有白天黑夜之分，如果白天气温高一些，变化还会更大点。

但如果茶叶浸泡的时间太久，滋生细菌，发生变质，自然不能再喝，特别是超过24小时的茶水。