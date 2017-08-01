39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

过夜的茶、开水还能不能喝？答案都在这里

新闻文章排行榜
2017-08-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：隔夜的水最好别喝，关于这个问题也是反反复复的说，可是还是有人说，那早晨起来，我不可能立马喝开水吧，渴了就顺手抓起昨天剩下的凉白开，现在你说不能喝，可是我都快喝成习惯了．．．

隔夜的水最好别喝，关于这个问题也是反反复复的说，可是还是有人说，那早晨起来，我不可能立马喝开水吧，渴了就顺手抓起昨天剩下的凉白开，现在你说不能喝，可是我都快喝成习惯了...

虽然，每次我们都喜欢问隔夜的凉白开到底能不能喝，现在我们也应该算算什么样的水是属于隔夜的凉白开，或者是烧开的水放多久就别喝了，喝了又会怎样？这样大家就更容易理解了。

隔夜的凉白开最好别超过这个时间！

很多人喜欢将水烧开，晾上一晚上，然后第二天一起来就喝，尤其是在炎热的夏天里。

这样做也不是不可以，但是在气温超过30摄氏度时，空气的湿度高，细菌繁殖比较快，失去生物活性的隔夜凉白开会很易被污染，人喝了这种被污染的水，很容易出现急性肠胃炎，腹痛、腹泻、水样便等症状也会随之而来。


一般建议，可在头天晚上倒上一小杯的白开水，然后把盖子盖好，等待第二天早晨再加上开水兑成温水喝。

那么在气温不是很高的时候，也即在正常的生活环境里，是不是可以放心饮用隔夜水呢？这样的隔夜水也有可能被微生物繁殖，但是总体对人体的影响不大，只要水并没有受到污染，水质就不会出现改变。

一般来说，我们喝的白开水建议别超过24小时，因为过了24小时的水很容易发生细菌污染，不利身体健康

总体上来说，凉白开在空气中暴露的时间越长，细菌感染的几率就越大，水质变差，对人的危害就越大。所以，建议保持良好的生活饮食习惯，能够喝新鲜凉白开最佳。


隔夜茶能喝吗？

有些人爱喝茶，一年四季都“茶不离口”，甚至以茶带水，那么除了隔夜的凉白开，隔夜的茶能喝吗？

晚上睡觉前泡了一壶茶，第二天起来就喝，茶叶也没有任何变质，这样的隔夜茶喝了自然没有什么大问题。

大家可能会发现茶叶浸泡的时间长了，尤其是在高温的环境下放置较长时间，茶叶已经失去绿色，增加了黄色的程度，这是因为茶水中的茶多酚氧化形成了黄红、红褐色的氧化产物，主要是茶黄素、茶红素、茶褐素等，这些产物没有毒性，对人体的危害也不是很大。这种变化没有白天黑夜之分，如果白天气温高一些，变化还会更大点。

但如果茶叶浸泡的时间太久，滋生细菌，发生变质，自然不能再喝，特别是超过24小时的茶水。

急性肠胃炎

枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：恶心与呕吐 肚子疼

并发症状：脱水

相关检查：便常规 粪细菌培养

推荐用药：腹可安片

腹可安片

清热利湿，收敛止痛。用于消化不...[详细]

￥1.5购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：上海市第六人民医院预约挂号中国人民解放军总医院…预约挂号

推荐医生：台卫平 主治医师李建华 主治医师张靖 住院医师

黄茶如黄茶如
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈