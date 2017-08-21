核心提示：苏州的牛皮癣医院哪儿正规？牛皮癣的治疗不可疏忽大意，需要格外重视细节上的呵护，因而对于牛皮癣需要更加了解，在生活中牛皮癣有哪些食疗方法呢，牛皮癣患者吃些什么对病情有帮助呢？

苏州的牛皮癣医院哪儿正规？牛皮癣是一种很挑剔的疾病，任何一个疏忽都有可能对病情有所影响，因此患者应多多了解牛皮癣的信息，那么牛皮癣的食疗方法有哪些？下面具体介绍一下，希望对患者有帮助。

1、牛皮癣患者膳食以谷类食物为主，多样搭配;谷类食物是中国传统膳食的主体，不过，牛皮癣患者越来越倾向于食用更多的动物性食物。牛皮癣患者应以谷类食物为主、多样搭配的饮食原则。

2、牛皮癣的饮食，患者应多吃蔬菜、水果和薯类;多吃蔬菜、水果和薯类食物，在保持牛皮癣患者心血管健康、增强抗病能力、减少癌症发生等方面，起着十分重要的作用。

3、牛皮癣患者膳食要常吃豆类或其制品及奶类制品;豆类食品含大量的优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙及维生素B1、维生素B2、烟酸等。

4、鱼、禽、蛋、瘦肉应适量;鱼、禽、蛋、瘦肉等动物性食物含有丰富的优质蛋白质、脂溶性维生素和矿物质，有利于补充植物蛋白质中赖氨酸的不足。鱼类所含的不饱和脂肪酸，可以降低血脂及防止血栓形成。动物肝脏含维生素A极为丰富，还富含维生素B12、叶酸等。