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淮安的牛皮癣医院哪权威

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2017-08-21
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核心提示：淮安的牛皮癣医院哪权威？牛皮癣对患者的身心影响很大，在治疗的同时，需要选择合适的方法进行治疗，除却治疗外饮食上的护理也不能少，那么牛皮癣患者的饮食禁忌有哪些？

　　淮安的牛皮癣医院哪权威？牛皮癣危害着我们的身心，所以我们要及时地治疗。在牛皮癣治疗的时候，一定要选择好的方法进行治疗。牛皮癣患者除了治疗之外在饮食上也确保相当的护理，关注牛皮癣的饮食对于治疗牛皮癣是很有帮助的，我们要多加注意。那么，在日常生活中牛皮癣不能吃什么食物？下面由南京华厦银屑病研究所专家为大家进行介绍牛皮癣不能吃的食物。

　　牛皮癣不能吃的食物：

　　1、蔬菜类：如生姜、芫荽、大头菜、香椿、尖椒等，建议多吃其它蔬菜。

　　2、肉食类：如牛肉、驴肉、骆驼肉、狗肉、鸡鸭肉及其汤，还有各类海鲜如鱼类、螃蟹、虾等，建议食用猪瘦肉、鸡蛋、牛奶等。不要食用熟猪蹄及各种熟肉制品。治疗期间禽类、鸟类、兽类、或家畜等不可用，猪肉可以。

　　3、调料类：大料、花椒、胡椒、孜然、桂皮、芥末油、辣椒酱、火锅调料等。

　　4、各种酒类(包括白酒、啤酒、葡萄酒)

　　5、注意不要经常在饭店吃饭！(因为调料重)

　　6、忌喝茶水、绿豆汤。

　　以上介绍的就是牛皮癣患者不能吃的食物，专家还建议牛皮癣饮食清淡，多吃新鲜肉类，多吃含纤维，维生素高的其它蔬菜有益帮助。一般不利于皮肤病的饮食在生活多注意，尽量的去避免。

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