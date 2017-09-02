重庆输卵管粘连治疗哪里好

核心提示：在我们的生活中，女性输卵管粘连的治疗方法有哪些？在不孕的女性当中，很多是由于输卵管问题而导致的，如其中输卵管粘连就有可能导致不孕症的发生，当女性因输卵管粘连而不孕时，要及时治疗，治疗方法有多种，如中医疗法，还有西医手术治疗等。那么治疗女性输卵管粘连有哪些方法呢？下面，我们就来具体的讲解一下女性输卵管粘连的治疗方法。

在我们的生活中，女性输卵管粘连的治疗方法有哪些？在不孕的女性当中，很多是由于输卵管问题而导致的，如其中输卵管粘连就有可能导致不孕症的发生，当女性因输卵管粘连而不孕时，要及时治疗，治疗方法有多种，如中医疗法，还有西医手术治疗等。那么治疗女性输卵管粘连有哪些方法呢？下面，我们就来具体的讲解一下女性输卵管粘连的治疗方法。

一：输卵管注药，如果输卵管只是有轻度的粘连，或是没有完全阻塞时，可通过注药来治疗，就是通过宫腔、输卵管来注入药液，而药物的选择有多种，如可选用地塞米松，抗菌素，透明质酸酶溶于生理盐水中，注入药液量的多少可根据患者输卵管随通畅程度来定，一般是在月经干净后的3天进行，隔两到三天注入一次至排卵前，可连注2到3个周期。

二：输卵管成形术，对于输卵管粘连保守注药治疗没有效果的，可根据子宫输卵管造影结果，根据患者输卵管阻塞不同的部位， 进行输卵管成形术，而这种成形术有多种方式，如输卵管粘连分离术，造口术， 阻塞部分切除端与端吻合术等，具体可根据个人病情来定。

三：中医治疗，中医认为输卵管粘连是由于痰湿瘀滞、气虚血瘀、 湿热瘀阻、气滞血瘀等原因而引起的，所以中医治疗的话，要以消炎止痛、活血化瘀、益补气血为原则，以从全身来调理体内循环，从而改善粘连现象，可选择通卵助孕方治疗，把饮片放砂锅内加适量的水浸泡5分钟后用大火煮开再用小火煎药半小时即可服用，一天一剂，分三次服。服药期间要辛辣肥腻之物。

以上便是重庆华西妇产医院专家对女性输卵管粘连的一些治疗方法的讲解，患者可根据自己粘连的程度来听从医嘱选择合适的疗法，女性发生输卵管粘连是会影响到生育能力的，因此当出现输卵管粘连情况时，一定要及时治疗，以避免延误病情而影响到自已的生育能力，给自身身心及家庭都带来不利影响。如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。