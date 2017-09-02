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重庆医院治阴道炎哪家医院好

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2017-09-02重庆华西妇产医院
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核心提示：阴道炎是妇科最常见的炎症，而导致这种疾病的原因多是因为女性朋友们自己不注意破坏了阴道的环境，因为阴道本有两道天然的屏障，外有大小阴唇半闭，内有分泌物含阴道杆菌，使阴道呈酸性环境，可防止致病微生物的进犯。所以，要想预防阴道炎的话，女性朋友们就要养成良好的卫生习惯，保护好阴道的天然屏障。那么具体怎么做呢？接下来我们就和重庆华西妇产医院的专家一起了解下吧。

　　阴道炎是妇科最常见的炎症，而导致这种疾病的原因多是因为女性朋友们自己不注意破坏了阴道的环境，因为阴道本有两道天然的屏障，外有大小阴唇半闭，内有分泌物含阴道杆菌，使阴道呈酸性环境，可防止致病微生物的进犯。所以，要想预防阴道炎的话，女性朋友们就要养成良好的卫生习惯，保护好阴道的天然屏障。那么具体怎么做呢？接下来我们就和重庆华西妇产医院的专家一起了解下吧。

　　1、少穿紧身裤：

　　少穿紧身或贴身的裤子如牛仔裤等，夏日宜多穿裙或松身裤，另外亦要避免穿着紧身尼龙内裤，应选择棉质内裤，这是因为女性下体阴暗潮湿，过紧的裤子令下体不通爽，女性患阴道炎机会亦会增加。

　　2、别用有香味厕纸：

　　为了减低刺激或敏感，还是用无香味的卫生用品，避免使用加添了香剂的卫生巾或厕纸。另外，勿胡乱使用消毒药水作清洗阴道之内，以免刺激幼嫩皮肤引致局部皮肤受损甚至发炎。

　　3、抹下体由前至後：

　　注意下体清洁，内裤当然一定要经常清洗乾净，如厕之後用厕纸清洁下体时，应由前至後的方向抹，避免把肛门的细菌带到阴道，引致发炎。

　　4、夫妇共同治疗：

　　患上阴道炎，应按医生指示，采取正确的药物治疗，如阴道塞药，外用药膏或口服药物等，假使性伴侣同时患有念珠菌感染，宜夫妇共同治疗，以避免互相传染。

　　以上便是重庆华西妇产医院专家对如何正确对抗阴道炎的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。

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