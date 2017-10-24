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癫痫小发作的症状特点

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2017-10-24郑州康好医院
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核心提示：　　癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，人们对癫痫病的常见症状就是口吐白沫，两眼上翻，全身痉挛。其实癫痫的病因多达38种之多，针对不同的病因有不同的发病症状。下面来简单的了解一下癫痫小发作的症状特点。

　　癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，人们对癫痫病的常见症状就是口吐白沫，两眼上翻，全身痉挛。其实癫痫的病因多达38种之多，针对不同的病因有不同的发病症状。下面来简单的了解一下癫痫小发作的症状特点。

　　1、抽搐

　　病人局部或全身肌肉会产生有节奏的收缩，通常从面部开始，因为面部肌肉抽搐，所以可能会咬嘴唇和舌头是肢端小震动慢慢地，慢慢地增加和扩展到整个身体，弯曲的间歇性抽搐。

　　2、行为中断

　　病人发病前会有一个行为中断，性能是单词和活动突然停止，两只眼睛表现，偶尔会议结束，有时脸色变得苍白，似乎没有警告，事情发生的时候如果事情将崩溃。发作停止，可以继续原来的活动。

　　3、意识丧失

　　意识丧失，突然倒地，口齿不清，什么都是混乱的，几十秒或几分钟后发作自然停止，不记得发病过程。如果发作不断，一直处于昏迷状态继续发作状态，常危及生命。

　　以上就是我们对癫痫小发作的症状特点的简单介绍，感谢您的耐心阅读，希望本文能对您有所帮助。假如您还有什么疑问，可以点击咨询我们的郑州康好医院在线医生寻求专业解答，我们的医生24小时全程在线为您答疑解惑。

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