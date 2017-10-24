39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 郑州康好医院 > 正文
综合
问医生

癫痫病能治疗好吗

新闻文章排行榜
2017-10-24郑州康好医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，是需要患者长期的坚持治疗才能取得一个比较好的治疗效果。在我国癫痫病的患者人数约为900万，其中400－500万的活动患者没有得到一个很好的治疗，在漫长的治疗中，很多的患者由于疾病没有得到很好的控制，难免会发生这样的疑问，癫痫病是否不能治好。下面针对癫痫病能治疗好吗这个问题我们来简单的了解一下。

　　癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，是需要患者长期的坚持治疗才能取得一个比较好的治疗效果。在我国癫痫病的患者人数约为900万，其中400-500万的活动患者没有得到一个很好的治疗，在漫长的治疗中，很多的患者由于疾病没有得到很好的控制，难免会发生这样的疑问，癫痫病是否不能治好。下面针对癫痫病能治疗好吗这个问题我们来简单的了解一下。

　　癫痫病的治疗主要跟两个方面有关，一个是患者所患癫痫病的类型，另一个是根据患者的治疗的情况来定的。癫痫病的病因和类型是影响癫痫的治疗的，如果患者的病因复杂，疾病属于难治性的癫痫病，治疗当然是比较困哪的。患者治疗癫痫病就需要选择一种治疗的方式，一般情况下诊断正确，然后根据病情制定治疗的方案，癫痫病是可以得到很好的治疗的，所以患者要治疗癫痫病就要选对治疗的正确方法。癫痫病的治疗是比较困难的，但是只要坚持治疗，癫痫病是可以控制的。

　　癫痫病的治疗跟患者能否坚持治疗也有很大的关系，癫痫的治疗是一个漫长的过程，患者要知道段时间内是不可能就控制的，所以不要操之过急，坚持治疗才是关键。特别是对于服用药物治疗的患者，一定要坚持按时按量的服药，不要随意的更换停止服药，造成治疗效果不好。癫痫病能不能控制，大部分还取决于患者是否能够坚持。

　　以上就是我们对癫痫病能治疗好吗的简单介绍，感谢您的耐心阅读，希望本文能对您有所帮助。假如您还有什么疑问，可以点击咨询我们的郑州康好医院在线医生寻求专业解答，我们的医生24小时全程在线为您答疑解惑。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈