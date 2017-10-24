核心提示： 癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，是需要患者长期的坚持治疗才能取得一个比较好的治疗效果。在我国癫痫病的患者人数约为900万，其中400－500万的活动患者没有得到一个很好的治疗，在漫长的治疗中，很多的患者由于疾病没有得到很好的控制，难免会发生这样的疑问，癫痫病是否不能治好。下面针对癫痫病能治疗好吗这个问题我们来简单的了解一下。

癫痫病是由脑部神经元突发性异常放电所导致的一种慢性脑部疾病，是需要患者长期的坚持治疗才能取得一个比较好的治疗效果。在我国癫痫病的患者人数约为900万，其中400-500万的活动患者没有得到一个很好的治疗，在漫长的治疗中，很多的患者由于疾病没有得到很好的控制，难免会发生这样的疑问，癫痫病是否不能治好。下面针对癫痫病能治疗好吗这个问题我们来简单的了解一下。

癫痫病的治疗主要跟两个方面有关，一个是患者所患癫痫病的类型，另一个是根据患者的治疗的情况来定的。癫痫病的病因和类型是影响癫痫的治疗的，如果患者的病因复杂，疾病属于难治性的癫痫病，治疗当然是比较困哪的。患者治疗癫痫病就需要选择一种治疗的方式，一般情况下诊断正确，然后根据病情制定治疗的方案，癫痫病是可以得到很好的治疗的，所以患者要治疗癫痫病就要选对治疗的正确方法。癫痫病的治疗是比较困难的，但是只要坚持治疗，癫痫病是可以控制的。

癫痫病的治疗跟患者能否坚持治疗也有很大的关系，癫痫的治疗是一个漫长的过程，患者要知道段时间内是不可能就控制的，所以不要操之过急，坚持治疗才是关键。特别是对于服用药物治疗的患者，一定要坚持按时按量的服药，不要随意的更换停止服药，造成治疗效果不好。癫痫病能不能控制，大部分还取决于患者是否能够坚持。

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