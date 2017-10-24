常年吃丙戊酸钠片影响智力吗

核心提示： 我们都知道在癫痫病的治疗上很多的患者都会选择药物治疗的方式来控制自己的疾病发作，随着医疗技术的不断发展，现在治疗癫痫病的药物不再是很单一的，患者可以根据自己的病情来选择更加适合病情且能长期负担的药物治疗。俗话说：是药三分毒，长期的服药对身体是有一定的伤害的，下面我们来了解一下常年吃丙戊酸钠片影响智力吗？

我们都知道在癫痫病的治疗上很多的患者都会选择药物治疗的方式来控制自己的疾病发作，随着医疗技术的不断发展，现在治疗癫痫病的药物不再是很单一的，患者可以根据自己的病情来选择更加适合病情且能长期负担的药物治疗。俗话说：是药三分毒，长期的服药对身体是有一定的伤害的，下面我们来了解一下常年吃丙戊酸钠片影响智力吗？

丙戊酸钠片又名德巴金，是一种精神科抗癫痫类用药，主要用于单纯或复杂失神发作，肌阵挛发作，大发作的单药或合并用药治疗，有时对复杂部分性发作也有一定的疗效，可作为抗癫痫药物之一。俗话说：是药三分毒，长期的服药是会对身体产生一定的影响的，尤其是对于正处在生长发育期的小孩子来说，如果在药物的控制剂量上不准确是很容易造成小孩子的智力受损，造成智力低下或者是智力障碍。我们都知道羊癫疯是一种治疗难度很大的慢性脑部疾病，在临床上不乏有很多的患者因为滥服用药物导致自己的病情加重甚至是影响到了自己的智力。随着医疗水平的不断进步，现在患者对羊癫疯药物的选择是很灵活多样的，在这种情况下，患者就会更倾向于自己买药治疗来代替去医院看病，但是病人也一知半解，所以很多病人都无法正确的治疗自己的疾病，只能在潜移默化中默默的加重自己的病情。治疗羊癫疯的药物都属于专科药，是需要患者在专业医师的指导下进行服用的，如果患者服用不当是很容易造成对智力的影响，严重时还会危及到自己的生命。

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