小儿癫痫发作前兆症状

核心提示： 癫痫疾病虽然是数以慢性病，但是其发作时是相当突然的，来也匆匆去也匆匆，最短的也就是几秒钟的过程而已，因此让旁人很是措手不及，因此对癫痫患者的应急处理是大众应该学习下的。

现在小儿癫痫病的发病率极高，小儿每一次癫痫发作的前兆症状也是判断孩子是否为癫痫病的关键时期，大家都知道小儿身体比较脆弱脆弱。而且小儿每一次的发病可能都会有所不同那么小儿发病前有哪些征兆呢？

首先在小儿大发作的时候可出现全身不适、易激惹、烦躁不安、心境不佳、、爱挑剔或爱抱怨等情况。先兆症状是指患儿在癫痫大发作前的数秒钟内出现错觉、幻觉、自动症、局部肌肉阵挛或其他特殊感觉等。当患儿出现前驱症状时，预示着其可能在数小时或数日内出现癫痫大发作。

如果患者有发病的征兆时，家长应做好患儿癫痫大发作前的准备，如让患儿立即卧床或就地躺下，或带患儿迅速离开马路、灶台、游泳池、河岸等险地，或把患儿身旁的硬物移开，或将牙垫放在患儿的上牙与下牙之间等等，以避免癫痫发作时患儿受到损害。

有些小儿癫痫发作之前会表现出特殊的先兆症状，具体包括：

1、听觉先兆：譬如听见铃声、鸟声等;

2、味觉先兆：包括口中有苦、酸、甜、腻等不舒服的味道;

3、嗅觉先兆：包括闻到腥味、硫酸等刺鼻难闻的气味;

4、视觉先兆：比如看见运动或静止的光圈、光点等;

5、眩晕、上腹部不适，头部疼痛等;

6、躯体感觉性包括刺痛、麻木、感觉缺失等。

希望多数的患者家人一定要多多观察以便及时做好癫痫发作前的准备。如果家长掌握了小儿癫痫病发作的主要症状，就可以抢在大发作前，排除可能发生的各种险情，确保患儿得到合理的救护和减少意外伤害。