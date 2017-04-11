核心提示： 癫痫治疗过程中患者长因为不了解癫痫的治疗导致病情严重。而对于癫痫的用药，很多患者想要了解，为了帮助患者们有效的治好癫痫。

癫痫这种疾病的表现症状极为多，这样一来就很容易与其他的一些疾病相混淆，那么在临床上误诊和漏诊可能性是存在的。所以患者们一定要进行科学诊断和治疗。现在主要通过脑电图来诊断癫痫病，但是不少家长担心小孩子做脑电图检查会有伤害，那么，小孩做脑电图检查有伤害吗？看看下面我们的专家的解答 小孩做脑电图检查有伤害吗？专家：几乎没损害，放心检查

1、癫痫本身是一种症状多样，病因复杂的慢性神经系统顽疾。这种疾病的临床诊断检查，需要做各种检查才可以得到准确的诊断结果。临床上，小孩子癫痫的发病率是极高的，孩子会表现为一些抽搐、抖动或者是意识障碍，这些都可能是癫痫的发作。所以家长们要尽快的带孩子到医院做检查。

2、脑电图是癫痫病诊断方法中最常见也是最有效的一种检查手段了。我们专家说，当前的脑电图仪器，对癫痫病的确诊几率更高更准确，尤其是动态脑电图和视频脑电图，可以更准确的扫描小孩子脑电波动。小孩做脑电图检查有伤害吗？当前的视频脑电图安全性高，对孩子的健康几乎没有什么损害。所以家长们可以放心的让孩子做视频脑电图检查。

3、癫痫病医院专家解释说，小孩子癫痫反复发作的危害极大，家长们不要延误孩子的癫痫病情。生活中如果能及时的发现孩子的病情，就要尽快的采取控制治疗，越早对小孩子癫痫做确诊和治疗，可以更好的控制病情。而且治疗癫痫病要依靠准确的诊断结果，家长们要选择专业的医院做全面检查，这样才可以更容易治好小孩子癫痫。

小孩做脑电图检查有伤害吗？看了以上介绍，大家都已经了解到小孩做脑电图检查不会有什么伤害，因此可以放心检查。癫痫病医院温馨提示：确定了癫痫之后，患者要积极的配合医生的治疗。小儿癫痫病越早治疗，对孩子的健康发育损害越小。所以家长们要让孩子尽快的接受科学的治疗才好。