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羊癫疯患者日常生活要注意什么

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2017-04-11
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核心提示：　　只要人们想要生活，是离不开饮食的。癫痫病人也是一样的，但是癫痫病人的饮食禁忌是有的。癫痫饮食对癫痫病情影响力长短常大的。一旦饮食对癫痫病情造成影响，而其影响完全会造成癫痫治疗的困难性。

　　成人羊癫疯是羊癫疯的组要组成部分，随着生活水平的不断提高，生活压力也逐渐变大，在日常中会不经意的触碰到羊癫疯的雷区。那么羊癫疯患者日常生活要注意什么呢？我们的专家提醒您：

　　【一】劳逸结合：过重的体力劳动，过度紧张的脑力劳动，剧烈的体育运动可诱发羊癫疯。因此，羊癫疯病人必需留意劳逸结合。学校、社会对羊癫疯儿童的学习不宜要求过高。成年病人的学习也不要过度紧张和疲乏，以免使羊癫疯发作。

　　【二】充足睡眠：睡眠不足易诱发羊癫疯，因此一定要保证充足睡眠，不要熬夜，尤其儿童羊癫疯病人更应保证充足的睡眠时间。

　　【三】饮食有节：饱餐或饥饿以及一次性大量饮水均可诱发羊癫疯。因此，必需公道营养，饮食有节，避免过饱或过饥或一次性大量饮水。另外，喝浓茶、食用含大量的食品如巧克力可使羊癫疯发作，故应禁忌。

　　【四】戒除烟酒：烟酒均能诱发羊癫疯，尤其是饮酒害处更大，慢性酒精中毒可引起大脑皮层结构和功能改变，从而使羊癫疯发作。长期饮酒成瘾者忽然戒酒也可引起羊癫疯发作。酒精还可加速抗羊癫疯药物的代谢，降低血浓度而降低疗效。因此，羊癫疯病人应禁饮一切酒类和含酒精的饮料。

　　【五】定期复诊：抗羊癫疯治疗整个过程应在医生指导下进行，切忌病人乱投医。为了观察药物治疗效果及不良反应，指导病人公道用药，应定期复诊以进行体格检查和必要的实验检查。抗羊癫疯开始治疗1-2个月应每周复诊一次，3个月以后可每月复诊1次。每次复诊应携带诊疗卡或病历，以供医生参考。

　　【六】羊癫疯患者在治好之后，为了避免复发在日常生活中是一定要注意的，保持良好的睡眠，不要过于劳累，保持良好的饮食习惯，不要吸烟喝酒，这些都是羊癫疯患者在日常的生活中所要注意的问题的，也是一定要保持高度的重视的。

　　以上就是癫痫病医院为您简述羊癫疯患者日常生活的注意事项。

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