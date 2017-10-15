周口商水白癜风308准分子

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2017-10-15
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白癜风我们都知道，近些年来的发病率在不断地提高，白癜风没有固定的发病人群，任何人都是有可能患上白癜风的，白癜风对患者的外貌的影响影响着患者生活的方方面面，严重的打击着患者的心理，白癜风治疗有难度，病程比较长，还需要自我护理配合治疗，才会有好的效果，所以白癜风患者自我保健很重要，那么白癜风在日常生活中自我护理要注意些什么呢？我们一起看看郑州华夏白癜风医院的专家是怎么说的。

白癜风的病因到目前为止还不十分清楚，归纳起来有九大因素：遗传因素;精神神经因素;化学因素;酪氨酶、铜离子相对缺乏因素;感染因素;外伤因素等等。可见，白癜风的发病因素是多方面的，但是有相当一部分病人查不出任何诱发因素。我们研究发现，白癜风患者不论发病在什么部位，都与微循环障碍有关系。

白癜风患者平时应该多吃一些外观色泽为黑色、紫色的食物，有助于体内黑色素的形成，如黑豆、黑米、黑芝麻、核桃等等;酪氨酸及铜等微量元素有利于合成黑色素，因此白癜风患者日常可多吃一些包含酪氨酸及富含铜等微量元素的食物，如牛肉、木耳、梨、枣、杏干、豆类、葡萄干等。注意白癜风不能吃什么，少吃富含维C的食物，水果中如猕猴桃、木瓜、鲜橘、柚子、樱桃、杨梅、草莓等，蔬菜中如西红柿、青椒、香菜、白萝卜等富含维C的白癜风食物尽量少吃。忌辛辣刺激类食物，如葱、蒜、虾、羊肉、辣椒、酒类等。

保持良好的心态，要注意心理素质的修养，学会调适异常情绪，解除心里矛盾和压力，释放心理压力。可以发展兴趣爱好，通过娱乐、学习来解决烦闷，转移注意力。

上述就是郑州华夏白癜风医院的专家介绍的有关白癜风的病因，以及白癜风患者在日常生活中自我保健需要注意的一些事项，希望患者都能够注意，做好护理积极的配合治疗，是可以治白癜风的。

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