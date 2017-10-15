周口商水白癜风专科医院

夏季天气比较炎热，人们会想各种办法是自己凉爽，游泳，在水中降温是*有效的，夏季也是有用的*佳季节，由于夏季阳光强烈，对人的皮肤是有灼伤损害的，夏季炎热，食物腐坏是很迅速的，所以夏季也是白癜风的高发季节，虽然白癜风没有固定的发病时期，很多白癜风患者在夏季都很关注要如何度夏，能不能游泳，我们请郑州华夏白癜风医院的专家给我们解释一下这些问题。

白癜风治疗中，你需要的就是增强体质，让自己的心情得到放松，而游泳就可以增强你的体质，让你的心情得到，忘记烦恼与忧愁。同时，室外游泳也可以增加人体接受比平时多的阳光照射，所以对你来说，游泳可以起到强身治病的作用，这是一箭双雕的事情。不少还和经过一段时间游泳，白斑明显缩小了。但是白癜风患者在游泳时需要注意一些事项。

夏季游泳*重要的就是做好防晒，夏季游泳如何做好防晒，其一就是保持适当的时间，尽量短时间的在强烈的阳光下暴晒。其二也是现在人们*常用的措施，尤其是女性，涂抹防晒霜。在挑选防晒霜的时候要选择适宜的防护值，根据自身的状况选择合适的防护值。

无论在泳池还是在大自然的河流湖泊亦或是海边游泳，都不能保证水质绝的干净，水质都存在不同程度的污染以及微生物细菌等，白癜风患者的皮肤本就脆弱，如果游泳后不能及时清理皮肤，是何人容易恶化病情的。可以使用“游泳专用洗液”这一类的浴液进行清洗。这种产品可以帮 助你去除真菌、细菌，并有护肤作用，而且能把泳后沾在身上的氯气味和漂白粉去除干净，使皮肤洁 净、光滑、滋润。

上述就是郑州华夏白癜风医院的专家介绍的有关白癜风患者夏季能不能游泳，以及游泳需要注意的一些事项，希望对患者有所帮助，白癜风患者可以通过适当的锻炼来提高自身的免疫力，对白癜风的是有好处的。