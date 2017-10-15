周口商水看白癜风的医院

白癜风是一种比较常见的皮肤病，在日常生活中我们会经常见到一些白癜风患者，白癜风对患者的危害是很大的，影响着患者生活的方方面面，白癜风比较的顽固，很多患者治疗很长时间也没有显著的效果，有的患者治疗好了还会反反复复的发作，让患者感到很是困扰，那么是什么原因导致白癜风反复发作的呢？我们请郑州华夏白癜风医院的专家给我们介绍介绍。

，心理因素，心理因素其实也是导致白癜风发作的重要原因，所以患者如果有精神创伤或者面临家族不和、工作不顺等因素时很有可能复发。临床上发现有的病人在治疗过程中情绪十分低落，觉得自己得了白癜风这种不治之症就无法治好了，因此，就会产生产生悲观的情绪。这些不良情绪对人体健康有不好的影响，会引起白癜风的复发。

其次，很多患者在白癜风的治疗过程中都是急于求成，有的甚至选择一些偏方或者小诊所，当时治疗效果不错，白斑很快消失了，过不久就反复而且还有严重趋势，这些都是由于之前的治疗治标不治本，导致病情反复发作。

还有，生活习惯不规律，很多患者在白癜风康复之后又开始不规律的作息习惯，经常熬夜，饮食上也不再忌口，甚至一些男性患者开始抽烟喝酒，这些都是白癜风复发的原因。

*后，与治疗方法也是有很大关系的，有的患者不重视科学的治疗方法，要么自行的购买药物，或者是使用偏方。治疗不底是很容易出现复发的。患者需要采用专业的治疗方法，查明发病的具体原因，对症进行治疗，保证疾病的底康复，才能够避免复发。白癜风疾病仅仅依靠治疗的药物是不够的，还要依靠专业的治疗设备，促进药效的作用。

以上就是郑州华夏白癜风医院的专家介绍的有关白癜风反复发作的原因，希望白癜风患者在不治疗以及日常生活中能够多加注意，做好护理，正确治疗，是可以底愈的。