双蚁药业承办2017广西壮医药·风湿病学术研讨会

核心提示：9月24日，“2017广西壮医药·风湿病学术研讨会暨壮医药物竹罐疗法推广”在桂林热烈的气氛中拉开序幕。

9月24日，“2017广西壮医药·风湿病学术研讨会暨壮医药物竹罐疗法推广”在桂林热烈的气氛中拉开序幕。

（2017广西壮医药·风湿病学术研讨会参会嘉宾热情洋溢，兴致勃勃）

本次研讨会以“探索壮医药治疗风湿病 促进壮医适宜技术推广应用”为主题，是由广西民族医药协会和双蚁药业共同举办，目的是搭建壮医药治疗风湿病的研究与交流平台，促进广西风湿病学与全国医生的交流、协作与成果共享； 研讨壮医药风湿病治疗机理、传授壮医特色疗法，推广壮医药风湿病治疗适宜技术；研讨双蚁祛湿通络胶囊的临床应用，分享治疗的心得和体会。

（2017广西壮医药·风湿病学术研讨会现场盛大实况）

会议汇聚了来自全国20多个省区、直辖市的上百位基层风湿病防治专家、双蚁药业合作伙伴。大会还有幸邀请到壮医学创立人、壮医泰斗、桂派中医大师黄汉儒教授、广西国际壮医院壮医风湿科学科带头人、壮医药物竹罐特色疗法传承人李凤珍教授、广州中医药大学附属??第 一医??院风湿科副主任医师、广东省中西医结合专业委员会委员刘清平教授出席会议并做专题讲座。

研讨会开幕式由双蚁药业销售总监梁立艳主持。梁总监代表研讨会组委会以及双蚁药业欢迎各位领导、风湿病专家、全国基层风湿病防治精英、全国合作伙伴远道而来，热情参会。

作为研讨会的承办单位，双蚁药业董事长兼总经理王波首先上台致辞，王总诚挚感谢和欢迎大家的远道而来，并肯定了此次学术研讨会的重要意义，并预祝本次研讨会圆满成功。

（双蚁药业董事长兼总经理致大会欢迎辞）

随后，研讨会主办单位广西民族医药协会常务副会长梁启成上台致辞。致辞中，梁会长阐述了广西民族医药协会的使命，以及在广西民族医药发掘和整理过程中的推动作用。同时，梁会长对双蚁药业一直以来扶持壮医药的创新与发展表达了感谢，并对把双蚁祛湿通络胶囊打造成“壮医药名片”抱着厚望。

（广西民族医药协会常务副会长梁启成致辞）

壮医泰斗黄汉儒教授分享了《壮医学的发展与现状》的专题讲座。黄老回顾了广西壮医学从民间陋室登山大雅之堂、从一无所有到全球瞩目的30年波澜壮阔的发展历程。他旁征博引、引经据典，用诙谐幽默的语言、生动形象的例子深入浅出地讲述了广西民族医药发展的艰辛以及取得的成果。此外，黄老对双蚁药业将来的发展，对双蚁祛湿通络胶囊的前景表达了无比坚定的信心。

广西国际壮医院壮医风湿科学科带头人李凤珍教授为大会带来的《壮医药防治风湿病的独特优势》专题报告，以全新的角度，介绍了近年来壮医学结合状药双蚁祛湿通络胶囊治疗风湿病的成功经验，令人耳目一新。

（壮医泰斗黄汉儒教授做《壮医学的发展与现状》的专题讲座）

（李凤珍教授做《壮医药防治风湿病的独特优势》专题报告）

广州中医药大学附属??第 一??医院风湿科副主任医师刘清平教授分享的专题报告则从中医学方面对风湿病治疗机理、治疗药物逐一进行解析，并强调壮药双蚁祛湿通络胶囊药用机理上正是遵循了风湿病“补肝肾、益气血、活血通络、祛风除湿”的治疗机理，从而在风湿的临床治疗上达到“双补、双祛、双通“的功效，改善肝肾两亏、气血不足引起的骨关节病、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、痛风关节炎、其他结缔组织病累及关节病症等。

刘教授还列举了广州中医药大学附属??第 一医??院进行的两次临床研究——双蚁祛湿通络胶囊治疗强制性脊柱炎和膝骨性关节炎，加以说明双蚁祛湿通络胶囊临床治疗风湿痹症起效时间快、镇痛抗炎作用好、疗效确切的临床效果。

报告最后，刘教授耐心地解答了其他医生提出的各种临床使用双蚁祛湿通络胶囊时遇到的问题。

（广州中医药大学附属??第 一??医院风湿科副主任医师刘清平教授做专题报告，从中西医角度解析双蚁祛湿通络胶囊的临床验证优势）

当天下午的议程围绕着“壮医药物竹罐疗法”展开，主讲是该疗法的主要传承人、广西国际壮医院壮医风湿科副主任医师李凤珍教授。通过临床多年的实证和研究，竹罐疗法与双蚁祛湿通络胶囊协同使用，遵循了壮医既重视外治又重视内调的治疗原则，内服外疗，能够快速祛除风湿疾病。

通过李凤珍教授的壮医药物竹罐疗法加双蚁祛湿通络胶囊的临床创造性使用，大大开拓了各位基层风湿医生的眼界，不仅学习到丰富的临床知识，提高了临床诊疗风湿疾病的能力，同时深刻认识到了壮医壮药结合治疗风湿类疾病的特色和优点。

（李凤珍教授现场讲解壮医药物竹罐特色疗法与壮药双蚁祛湿通络胶囊的协同使用实操培训）

整个会场，讲授者孜孜不倦、真知灼见，参会学者学习热情高涨、不耻下问，堪称风湿病领域的饕餮盛宴。

在本次研讨会所有流程结束之际，双蚁药业董事长兼总经理王波先生做大会总结。王总对下次的相聚表达了殷殷期望之心，同时再次表达对全国的风湿病防治同道和同仁、全国合作伙伴不顾劳顿，友情参会的感激，对广西民族医药协会的信任、对大会工作人员事无巨细，默默奉献表达衷心感谢。

王波董事长同时寄望我们风湿病学科的从事者、工作者，身处国家大力扶持民族医药、中医药的大背景时代，我们应该整合现有的医药资源和民族医药、中医中药的经验技术，乘风破浪，去旧纳新，开创崭新的风湿病药物体系新业态，提供优质的医疗医药资源，造福更多风湿病患者。

王波表示，双蚁药业也将以此次研讨会为契机，以38年的治疗风湿病药物潜心科研的底蕴为依托，继续致力于铸就风湿病患者的康复之路！

(全体参会者大合影)

为期两天的“2017广西壮医药·风湿病学术研讨会暨壮医药物竹罐疗法推广”在全体与会嘉宾、专家同游桂林美丽山水其乐融融的气氛中圆满结束。

（2017广西壮医药·风湿病学术研讨会暨壮医药物竹罐疗法推广圆满成功）