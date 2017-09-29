肺癌为何易复发？伊瑞可专家详解科学缘由

核心提示：肺癌为什么会如此容易复发？怎样做才能预防肺癌复发？一起来听听国产吉非替尼片研发团队伊瑞可专家刘尚强教授详细解读其中的科学缘由！

肺癌之所以让人闻之色变，除了高发病率和高死亡率，还在于它十分容易复发。不少肺癌患者在接受治疗后，病情明显得到了控制，病灶也缩小了很多，但维持一段时间后却忽然发现体内沉寂已久的癌细胞再次苏醒并且开始肆虐……肺癌为什么会如此容易复发？怎样做才能预防肺癌复发？一起来听听国产吉非替尼片研发团队伊瑞可专家刘尚强教授详细解读其中的科学缘由！

拥有多年肿瘤治疗临床经验的刘尚强教授表示，肺癌复发与以下五大因素具有直接关系：

??第 一，治疗不够全面??

患者在进行肺癌手术治疗后，由于治疗的不够全面，导致体内残存很多癌细胞，这无疑为肺癌日后的复发留下了很大的“隐患”。

第二，癌症体质尚未改变

研究表明，癌症患者发病的一大诱因是自身属于“癌症体质”。虽然手术、放疗、化疗等手段可以杀灭癌细胞，但却并不能从根本上改变患者体内的细胞分化调节机制。换句话说，癌细胞生存和繁殖的环境并没有改变。在这种情况下，新的癌细胞不断产生，癌症极易随之发生复发和转移。

第三，治疗过程松懈

部分肺癌患者在治疗过程中，因为各种原因引起治疗松懈，导致不能按时吃药，或者由于无法承受药物的副作用或经济负担，直接放弃治疗，最终导致肺癌复发。

第四，自身免疫力过低

众所周知，化疗是目前治疗癌症的一种常见手法。但遗憾的是，化疗药物不具有针对性，它攻击肿瘤细胞，也杀伤正常细胞，损伤患者机体免疫功能。采用化疗方式治疗肺癌的患者，想要阻止癌症复发，需要在治疗后通过药物、饮食、锻炼等手段，积极提高抵抗力，重建机体抵抗监护功能，修复人体调控功能。

第五，不健康的生活方式

这个因素用一句俗语“好了伤疤忘了疼”来概括再恰当不过。不少肺癌患者在经过一系列治疗，病情得到了控制后，重新回归了正常生活。但有的人经不住诱惑，又开始抽烟、喝酒、熬夜，这些不健康的生活方式是唤醒癌细胞的催化剂。

针对肺癌复发的预防工作，刘教授也给出了自己的建议，他总结为“六个养成”：

（1）养成良好的生活习惯，戒烟戒酒；（2）养成良好的作息规律，不熬夜；（3）养成良好的锻炼频率，增强体质；（4）养成良好的劳逸控制，避免过度疲劳；（5）养成良好的饮食口味，少吃刺激食物；（6）养成良好的治疗机制，病情稳定后坚持治疗，不能擅自停药。

此外，刘教授还指出，肺癌复发的原因众多，但无论由哪种情况引起，都应该进行积极有效的治疗。目前，临床普遍采用的治疗方式大致包括手术、放化疗和靶向治疗。

“很多肺癌患者复发后无法耐受手术，转而通过放化疗来控制局部病情，但其实这是这种方式的毒副作用很大，会大幅降低患者自身的免疫力，导致患者基础治疗条件更差。”刘教授表示，肺癌的治疗目标是“慢性病化”，也就是说让癌症患者像慢性病患者一样，通过长期治疗实现带病生存。因此，他建议肺癌复发的患者通过服用分子靶向药物进行治疗，既能有效延长患者的生存时间，又能减轻患者的痛苦，提高他们的生命质量，为长期治疗和生存奠定基础。

伊瑞可是国内首上市的吉非替尼片产品，由齐鲁制药（海南）有限公司耗时六年研发生产，其主要成分是一种选择性表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂，能够精准定位基因突变的肺癌，阻碍肿瘤的生长、转移和血管生成，并增加肿瘤细胞的凋亡。伊瑞可靶点专一，毒副作用轻，易被患者接受，而且疗效显著，适用于晚期突变型非小细胞肺癌患者。

刘教授介绍，肺癌患者中80%罹患非小细胞癌，此前临床上用于治疗这部分患者的靶向药物主要是国外进口的易瑞沙，但由于价格和购买渠道问题，国内只有一小部分患者能买得起。为了打破国内患者的用药困境，让更多肺癌患者得到有效的治疗，齐鲁制药于2010年以国家“十二五”重大新药创制重大科技专项“临床亟需重大抗肿瘤药物品种研发与产业化课题”立项，历经药学研究、获批临床、BE试验、申报生产等数个阶段，于2017年2月上市了国产吉非替尼片——伊瑞可。

2013年，中南大学湘雅三医院进行了伊瑞可与进口对标产品易瑞沙的生物等效研究，专家阳国平教授给出了“国产的伊瑞可与原研药（易瑞沙）生物功效，临床效应一致”的结论。不仅如此，伊瑞可在与易瑞沙药效一致的前提下，价格比易瑞沙便宜约三成。且被纳入国家医保目录，极大增强了药品的可及性，大幅减轻了患者医药经济负担，使更多城镇低收入患者和农村患者获益，可为国家医保基金节省数十亿元支出。

“肺癌复发易，治疗艰，作为医药工作者，我们唯有不断投入精尖科研力量，解决癌症复发治疗中的各项问题，尽可能提高药物的治疗表现，才能为患者的生存找到一条可行之路。”刘尚强教授表示，齐鲁制药生产的伊瑞可是为肺癌患者新开的治疗之门，但不是仅有的一扇。我们希望未来这样的大门，在肺癌治疗领域，能够越来越多。

请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。



