首届中国OTC品牌营销创新案例评选揭晓，太龙药业荣获“营销创新优秀企业奖”

核心提示：2017年9月26日，由中国非处方药物协会主办、中国非处方药物协会市场营销专业委员会承办的首届中国 OTC 品牌营销创新案例评选颁奖典礼在重庆武陵山国家森林公园隆重举行。

2017年9月26日，由中国非处方药物协会主办、中国非处方药物协会市场营销专业委员会承办的首届中国 OTC 品牌营销创新案例评选颁奖典礼在重庆武陵山国家森林公园隆重举行。太龙药业荣获“营销创新优秀企业奖”。

太龙药业此次参评的案例是“太浓”主题微营销案。以“太浓”为主题核心创意，将品牌元素与传播语境进行整合统一，通过微营销创新营销模式，在全国范围内开展“春意太浓”、“秋意太浓”、“年味太浓”等摄影主题的品牌传播活动、“创意太浓”、“情意太浓”等终端主题的市场推广活动，借互联网精准营销手段，形成系统性、持续性传播，实现了品牌低成本快速传播的目的。

太龙药业“太浓”主题微营销活动吸引了医药行业包括各大医药媒体、协会、连锁药店、商业公司、职业经理人、意见领袖等业内人士广泛积极地参与，活动共展出作品近万幅，在微信、微博阅读量共计千万次以上，影响力和覆盖面得到极大提高，并荣获2015中国医药十大营销案例、第五届中国公益节2015最 佳公益传播奖、第五届社交网络营销金蜜蜂奖最 佳品牌传播类金奖、2016中国创新营销大奖医药保健行业最 佳创新营销案例奖铜奖、2016中国OTC市场营销青铜奖入围奖等多项殊荣。

据了解，活动于6 月 20 日正式启动，近五十家医药企业积极报名，经过组委会初审，筛选出8家企业营销创新案例和25家产品营销创新案例入围候选。本次评选活动纯公益性，通过网络投票+专家论选的形式开展，设立高水准的案例评选标准，整个评选客观公平，以KPI量化指标为参考，结合近三年业绩增长的结果数据支撑，以企业实际的投入产出比，评估真正的营收效果以及品牌影响力和社会公信力，旨在提升 OTC 整体品牌营销体系的管理水平，为国内 OTC 企业未来创新和提升提供方向性参考。

同期，还举行了以“新环境下的营销升级”为主题的首届中国OTC营销创新论坛。包括国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所、尼尔森网联、腾讯网、思享广告、桑迪咨询等领导、专家分享了精彩的内容。