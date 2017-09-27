秋老虎下线，小心霉菌性阴道炎上线

核心提示：专家提醒，初秋天气变化无常，昼夜温差大，女性朋友应加强锻炼，注意个人卫生，必要时可以使用丁克泡腾片等专业药物，预防和治疗高发的霉菌性阴道炎。

一场又一场秋雨的冲刷下，恼人的秋老虎终于心不甘情不愿下线了。但就在人们欢呼雀跃着，打算尽情拥抱秋日的凉爽时，威胁女性健康的阴道炎症正在磨刀霍霍，时刻准备着发起更加猛烈的“攻势”。省医院妇产科门诊张丽华主任提醒，初秋天气变化无常，昼夜温差大，女性朋友应加强锻炼，注意个人卫生，必要时可以使用丁克泡腾片等专业药物，预防和治疗高发的霉菌性阴道炎。

初秋阴晴不定，阴道炎发病频繁

入秋后，来妇产科就医的阴道炎患者渐渐多了起来，她们中很多人都是在不知不觉间患病。对此，张丽华主任给出了专业的解释：“秋季气候干燥、早晚温差大、天气阴晴不定、雨水增多，这样会使细菌、病毒的繁殖速度加快，再加上秋天人体抵抗力相对下降，女性患上霉菌性阴道炎的几率就会增大。”

此外，张主任还指出，部分女性因为忙于工作，而忽略了个人卫生，比如长时间不更换卫生护垫和内裤，或在大量出汗后没及时清洁私处，导致私处充斥着大量的汗液，这也很容易滋生细菌，引发霉菌性阴道炎。

想要在初秋时节预防阴道炎，不妨从以下几个环节入手：

首先，养成良好的个人卫生习惯，每天更换一次内裤。同时要保持私处的干爽和清洁，采用正确的方法清洗外阴，不滥用阴道洗液，以免破坏阴道原本的酸碱平衡；

其次，加强运动锻炼，增强身体的免疫力。但要注意的是，在气温较低或者是月经期，应该尽量减少户外活动，同时注重保暖和营养。

第三，购买卫生巾、护垫等产品的时候，一定要选择正规厂家的产品，而且不宜久存。

正确用药，抵御阴道炎伤害

权威机构的一项专业统计显示，75%的女性一生至少患过一次阴道炎。这个发病机率不可谓不高，但如此高的发病率却并不意味着女性对阴道炎的认识足够充分。事实上，很多女性都将阴道炎看作一种单纯的炎症，随便吃几片消炎药就可以解决。

妇科专家们认为，这其实是一种对自己的身体和健康很不负责任的做法。张丽华表示主任在采访中反复强调，阴道炎患者一定要及时选择专业药物进行治疗，否则任由其发展，不但有可能引发宫颈炎、输卵管卵巢炎、盆腔炎等妇科疾病，严重的甚至会导致不孕或影响胎儿发育。

“目前，霉菌性阴道炎的治疗药物已经很成熟，喷雾剂、片剂、膏剂……种类多样，产品选择也很充分，患者可以根据自身情况进行使用。但需要把握一点，霉菌性阴道炎的病原菌是真菌，因此切勿选择抗生素类药物，建议使用丁克泡腾片等抗真菌药。”

丁克泡腾片在常见的阴道炎药物之中，素有“全能王”之称。药物主要成份是盐酸特比萘芬，具有杀菌和抑菌的双重作用，一来可以快速杀菌、消炎，有效杀灭常见的白色和非白念珠菌，减轻患者的痛苦；二来可以抑制致病菌的生长和繁殖，杜绝反复发作，帮助患者走出霉菌性阴道炎的阴影。

与传统的栓剂相比，丁克泡腾片具有十分明显的四大优势：用药后不外流，可以充分发挥有效成份的作用；分散均匀，产生大量泡沫，能扩散到其他药物难以到达的褶皱部位；不油腻，不污染衣物;起效快，崩解时限可缩短至2.8分钟。

此外，为了方便患者随身携带，丁克泡腾片还推出了独立的小包装设计，女性患者可以将其放在提包，甚至是裤袋里随身携带，使用十分便利。

初秋，没有夏日的暑热，也不见秋日的萧索，是一年当中最美好的时节之一。如果让恼人的阴道炎影响了此刻的心情，那是一种遗憾！建议女性朋友用心呵护自己的健康，以良好的生活习惯、正确的预防治疗措施，筑起一道坚固的防线，远离阴道炎的伤害。