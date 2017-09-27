核心提示：日常生活环境中真菌无处不在，且真菌感染初期只会寄生在皮肤角质层中生长繁殖，并不会有症状表现，因此对于想要预防腐皮癣的患者，可以将丁克喷作为日常药品，定期对鞋袜、鞋柜、毛巾等皮肤密切接触物品进行杀菌消毒。

农药有毒，不仅不能喝，甚至连碰都要千万当心。可广西64岁黄姓妇女，却因为脚太痒，想出用农药泡脚的办法止痒，结果病没治好，反倒把自己送进了医院。

丁克研究院专家表示，农药含有剧毒化学成份，不能用于人体，针对脚气、手癣、头癣、股癣、花斑癣等各类皮肤癣，需要谨慎选择正规药品进行治疗。

专家解惑：以毒攻毒不靠谱，农药治病百害无利

丁克研究院专家王金雪主任表示，多起农药治癣新闻的发生，是消费者对农药毒理作用的理解错误：“农药是一种杀害药剂，用于预防、消灭或者控制危害农林业的病、虫、草和其他有害生物。其中，杀菌类农药对植物体内的真菌、细菌或病毒等具有杀灭或抑制作用，是预防或治疗作物的各种病害的专业药剂。由于脚气等皮肤癣是真菌类皮肤病，因此消费者容易将农药对植物的杀菌作用，类化到人体。”

对于这种以毒攻毒的做法，王金雪在接受采访时，予以了强烈反对：“农药对皮肤癣真菌的杀灭作用，并不如专业的皮肤用药有效持久，治疗效果无法保证。而且更重要的是，所有农药对人、畜、禽、鱼和其他养殖动物都是有毒害的。农药吸收途径多样，并非外用就安全，像有机磷农药这样的脂溶性物质，完全可以经过皮肤被人体吸收。”

资料显示，我国农药毒性可分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。急性毒药可在短时间内引起头晕、乏力、胸闷、神经损伤、肝肾衰竭等急性病理反应，文中使用农药治疗脚气的几位患者均是急性中毒的典型表现。而即便躲过急性中毒，农药带来的慢性毒性沉淀，也会具有强烈的致癌性、致畸性和致突变，对人体可谓百害无利。

疾病调查：皮肤癣多发，民间偏方花样百出

除了农药抹脚之外，通过网络信息检索，还发现了许多花样百出的民间偏方。例如食醋泡脚治脚癣、盐水泡手治手癣、花椒水洗头治头癣、黄精加陈醋涂抹治股癣，此外常见的风油精、韭菜、芦荟、梨皮、大蒜等均成为了治疗皮肤癣的利剑。

对于消费者迷恋偏方治疗皮肤癣类疾病的现象，王金雪认为，其一与近年来皮肤浅表性真菌病高发有关。第二，则与消费者对疾病的求治心切有关。西安市某医院皮肤科门诊记录统计显示，近三年脚癣、手癣等真菌病就诊患者呈逐渐上升趋势，夏季高发时段门诊量平均增速5-15%。

王金雪：“正规治疗诊断、用药、恢复都有医学原理，会根据病情有不同的治疗周期。而民间偏方往往宣称疗效出众、治疗时短，这对于迫切需要??治好??疾病的患者而言，具有巨大的吸引力。”

然而，这些功效神奇的偏方中，少部分能起到一定的缓解病情作用，减轻患者痛苦，但更多的是没有治疗作用，甚至会产生多种副作用。此前就有媒体报道3岁幼童因醋精泡脚除脚气，不幸造成严重烧伤的案例。

治疗提问：皮肤癣到底该怎么治？

皮肤癣病的直接原因是真菌侵犯皮肤角质层，伴随着真菌的不断繁殖，人体的部分皮肤会不断增厚，继而出现脱屑、渗出、水疱以及瘙痒等症状，病情发展到一定程度还会出现皮肤溃烂的现象。

王金雪称，“包括脚气在内的多种皮肤癣，例如手癣、头癣、股癣、花斑癣，治疗时务必要选择抗真菌药物，方可有效杀灭病灶真菌，安全地??治疗??疾病。患者选择药物时，可仔细辨别说明书是否有‘真菌’字样，切勿马虎用药延误病情，造成更大的伤害。”

目前，以丁克1+1为代表的第三代广谱抗真菌类药物是专科医院治疗皮肤癣病的主力药品，对手癣、脚癣、头癣、股癣、花斑癣等皮肤真菌病具有显著疗效。上市22年来，丁克1+1一直在业内拥有良好的口碑和销量，备受患者和医护人员的信赖。

图：丁克1+1产品宣传海报

丁克1+1由丁克盐酸特比萘芬乳膏和丁克盐酸特比萘芬喷雾剂两种药剂组成，产品打破了传统用药方式的局限，创新性的将喷、抹两种方式相结合。丁克喷通过雾化喷洒的方式作用于患处，经皮肤迅速渗透吸收后，可以抑制真菌、缓解各类皮肤癣病症状；丁克膏涂抹于患处后，可以快速直达患者病灶，深层杀灭皮肤真皮层的真菌及孢子，避免致病真菌残留，预防疾病反复发作。

王金雪指出，丁克1+1在治疗皮肤癣的过程中，起效十分快速，大部分患者只需1到2周就可有效控制病情，或至好转。愈后巩固1周左右可进一步降低复发概率，帮助患者摆脱疾病反复发作的困扰。此外，由于有效成份盐酸特比萘芬具有强烈的杀菌和抑菌功效，且安全性高副作用微小，因此药物对于儿童和老人均可安全使用。

当然，由于日常生活环境中真菌无处不在，且真菌感染初期只会寄生在皮肤角质层中生长繁殖，并不会有症状表现，因此对于想要预防腐皮癣的患者，可以将丁克喷作为日常药品，定期对鞋袜、鞋柜、毛巾等皮肤密切接触物品进行杀菌消毒，阻断真菌病的滋生源头，保护自身和家人不受疾病威胁，健康生活。