仁和董事长杨文龙：以前卖OTC药一车车卖，现在一盒盒卖

核心提示：“OTC药品销售，过去是一车一车的卖，现在是一盒一盒的卖。”8月28日，在“828叮当健康节”发布会上，叮当快药创始人杨文龙发出这样的感概。

“OTC药品销售，过去是一车一车的卖，现在是一盒一盒的卖。”8月28日，在“828叮当健康节”发布会上，叮当快药创始人杨文龙发出这样的感概。

药品零售领域也用上AI机器人了

随着网购时代的到来，虽然医药零售业并不是高频次消费，但消费者在用药习惯上也在悄然改变，基于医药O2O平台引发的零售大战也在孕育中，这其中包括正受着各种医改影响的传统医药企业，还有时下热门的AI机器人。

今年以来叮当快药升级了FSC药企联盟，目前已聚集了包括中美史克、拜耳等466家中外知名药企。FSC药企联盟即药企直接供货，打造源头直达终端的全产业链。

叮当快药是希望进一步拓展了大健康品类，并围绕大健康这一中心，从非处方药、医疗器械、保健品、中药饮片、药妆、个人护理及家庭护理等不同消费需求出发，完成从低频刚需，向高频冲动需求拓展，满足需求和引领需求并重。

此前，阿斯利康、默沙东、赛诺菲、广州医药、云南白药、修正药业等多家药企已经自建零售队伍涉足零售终端。

2017年海南博鳌西普会上,笔者看到恒瑞制药、广西梧州制药、正大天晴也都在积极地接触零售市场，尤其对DTP药房（零售药店直接将创新特药销售给患者的模式）青睐有嘉，武田制药甚至直接将旗下6个处方药产品授权百洋医药，通过全新的处方药营销模式覆盖零售终端。

此次，杨文龙提出医药新零售中，不仅仅是因为传统药企的直接加入，还有互联网科技、人工智能等应用，而这实际也是未来智慧药店发展的趋势之一。在此次发布会上，叮当快药一口气推出了叮当大白AI机器人、自动售药机、智能药房3.0三个产品。

据了解，叮当大白AI机器人，借助“人工智能+医药”的模式满足消费升级，具备自然语言交互功能，收集并学习了近4000万条健康医药知识库，可识别与理解2万组药品名称及关键字，并能够实现整套机器人对话语境上的语言交互，病通过PASS系统以CRM和大数据分析为基础，为用户提供智能化的专业服务，包括线上用药提醒、用药咨询和跟踪、慢病管理、保健预防等。

叮当智慧药房则可以通过人脸识别系统，获取叮当大白健康体检服务，监测体温、血压、血脂、体脂等常规身体健康数值，遇到轻症状时，叮当大白将给出智能推荐，帮助用户选择合适的药品。

而医药新零售的本质是将叮当快药与叮当智慧药房线上线下的业务进行结合，拓宽健康服务场景，重构医药健康新零售的消费需求，将在9月份落地，未来的定位是以社区为中心，为消费者提供三大场景服务，包括叮当快药、慢病管理和智能健康等，并且在全国签约了5000名中医，消费者可以在线上做完预约，然后到线下药店和中医进行健康互动。

杨文龙，仁和（集团）发展有限公司董事长

现任仁和(集团)发展有限公司董事长，全国政协委员、民建中央委员、民建江西省委副主任委员、江西省工商联(总商会)常委、宜春市工商联(总商会)主席、樟树市政协副主席、樟树市工商联(总商会)主席。