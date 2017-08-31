为何女性患者更适合肺癌靶向治疗？

核心提示：日前，北京市发布了《2016年度卫生与人群健康状况报告》。这份报告显示，2015年北京共报告肺癌新发病例8541例，占恶性肿瘤新发病例的19．3％。2015年肺癌发病率为63．77／10万，较2006年（50．03／10万）上升了27．5％。短短十年间发病比例就上升了近三成，肺癌确实已经成为让人闻风丧胆的癌症杀手！

日前，北京市发布了《2016年度卫生与人群健康状况报告》。这份报告显示，2015年北京共报告肺癌新发病例8541例，占恶性肿瘤新发病例的19.3%。2015年肺癌发病率为63.77/10万，较2006年(50.03/10万)上升了27.5%。短短十年间发病比例就上升了近三成，肺癌确实已经成为让人闻风丧胆的癌症杀手！

报告在网上流传后，各种关于肺癌的传闻也如雨后春笋般大量涌现，其中以“女性患者更适合进行肺癌靶向治疗”的说法最为引人关注。那么，究竟这个说法是否准确呢？看完下面的内容，你可能会找到关于这个问题的答案。

根据权威部门的统计，肺癌发病人群中，约85%罹患非小细胞肺癌，非小细胞肺癌中约30%具有EGFR基因突变。美国肿瘤专家斯蒂芬·霍克表示，易发生EGFR基因突变的人是“靶向治疗优势人群”，这意味着此类患者群更加适合进行靶向治疗，且治疗的效果更加明显。那么，什么是EGFR？它的基因突变是指什么？哪类人群容易发生这种基因突变？

EGFR是细胞增殖和信号传导的受体，它对细胞生长非常重要。通常情况下，EGFR的作用是短期且受到严密控制的。所谓EGFR基因突变，就是由于种种原因EGFR无法被关闭，刺激细胞无休止地生长，最终有可能导致癌症发生，甚至肿瘤转移。

专家介绍，EGFR基因突变的几率与人种、性别、病理类型等多个方面有很大的关系。而科研机构的长期跟踪研究证明，亚洲女性患者的EGFR基因突变率为61.1%，这一数字远高于亚洲男性患者的44%和欧洲男性患者的8.2%。换句话说，符合亚洲、女性、腺癌、非吸烟者这几个条件的非小细胞肺癌患者发生EGFR基因突变的几率极高。从这个角度来看，亚洲的女性非小细胞肺癌患者确实更加适合靶向治疗。

目前，临床上比较受认可的非小细胞肺癌靶向药物主要有吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼等。据悉，吉非替尼是一种选择性表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂，能够精准定向基因突变的肺癌，靶点专一，毒副作用轻，易被患者接受，而且疗效显著。但遗憾的是，这款药物作为原研药，价格昂贵，这让我国国内的很多非小细胞肺癌患者望而却步。

作为国内主要的抗肿瘤药物和抗感染药物生产企业之一，齐鲁制药有限公司于2010年以国家“十二五”重大新药创制重大科技专项“临床亟需重大抗肿瘤药物品种研发与产业化课题”立项，历经药学研究、获批临床、BE试验、申报生产等数个阶段，耗时六年研发生产出了与原研品易瑞沙生物等效的吉非替尼片——伊瑞可。2013年齐鲁制药在中南大学湘雅三医院进行了伊瑞可生物等效研究，中南大学湘雅医院专家阳国平教授最终给出了“通过对比研究证实，国产的伊瑞可与原研药生物功效，临床效应一致”的结论。据悉，齐鲁制药针对伊瑞可采取了极为严苛的质量标准，对已知杂质和总杂质的控制限度高于EP标准，且比易瑞沙多控制了一个已知杂质、一个基因毒性杂质，这意味着伊瑞可将比进口药物的副作用更轻，更易被患者接受。

值得一提的是，伊瑞可在与原研药质量一致的前提下，其价格比降价后的进口药物还要便宜约三成。同时，还进入了国家医保目录，这标志着进口吉非替尼的价格垄断终于被打破，我国的非小细胞肺癌治疗真正进入了平价时代，患者的经济负担将得到大幅减轻，更多城镇低收入患者和农村患者都将成为受益者。

总体而言，女性非小细胞肺癌患者进行靶向治疗的价值确实更大。所以如果有女性朋友确诊患上了肺癌千万不要自暴自弃，在遵照医生治疗建议的前提下，尽早进行基因检测，以免错过了EGFR突变这扇宝贵的生命之窗。