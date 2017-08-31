肺癌疫苗问世？专家：比疫苗更具可行性

核心提示：日前，首款国家批准的宫颈癌疫苗问世的消息引起了各大媒体的广泛关注，“癌症疫苗”一时成为网络热门词汇。此后，又一重磅消息传来——古巴的开创性非小细胞肺癌疫苗已在美国（FDA）被批准用于临床试验。

日前，首款国家批准的宫颈癌疫苗问世的消息引起了各大媒体的广泛关注，“癌症疫苗”一时成为网络热门词汇。此后，又一重磅消息传来——古巴的开创性非小细胞肺癌疫苗已在美国(FDA)被批准用于临床试验。

这是否意味着未来抗击癌症只需要打一支疫苗就可以完成？针对这一问题，医学界尚没有明确的定论。但国内医学专家对疫苗抗肺癌的可行性和有效性持保守态度，其中超过半数人仍然主推服用伊瑞可等靶向药物进行晚期治疗。

肺癌疫苗是治疗手段，非预防措施

初闻“非小细胞肺癌疫苗”时，很多人都觉得异常兴奋，认为其出现意味着肺癌可以像天花和肺结核一样可以纳入到全民预防。但事实上，所谓的肺癌疫苗是非小细胞肺癌的一种治疗手段，而非是预防措施，它的主要作用是帮助已经接受治疗的肺癌患者，来防止癌细胞扩散和转移到身体其他部位。换句话说，打一针肺癌疫苗，并不能让人体对肺癌产生免疫。

资料显示，古巴在非小细胞肺癌疫苗的研究已持续25年。在这段时间内，这种名为“CIMAvax”的疫苗得到了来自世界各个国家和地区的医学专家以及肺癌患者的广泛关注，有消息称它已经治疗了超过10万癌症患者。根据官方数据，CimaVax能帮助60岁以下肺癌患者延长总生存期至18.53个月，而不使用CimaVax的患者平均总生存期只有7.55个月。

疫苗研究尚不完整，国内患者治疗可行性低

如果单从延长的生存期来看，“CIMAvax”确实是有一定的治疗效果的。但多位世界医学专家论断，该肺癌疫苗在研发过程中依然存在几个问题需要克服：1.疫苗细胞本身的致瘤性，如何降低该类可能性，并保存其抗原性；2.加强对肺癌细胞特异性抗原的研究；3.针对肿瘤细胞的作用机制开展研究新的疫苗；4.提高载体系统的效率；5.选择强效免疫佐剂。

据悉，古巴肺癌疫苗已经在古巴秘鲁等地批准临床使用多年，当地居民可以免费接受治疗。但对于国外的患者，想要获得疫苗并不容易。高昂的价格加上路途遥远，语言差异，治疗可行性等问题，让国内很多肺癌患者只能望而却步，他们中的大部分依然在专家医师的指导下，选择服用齐鲁制药吉非替尼进行靶向治疗。

专家观点，吉非替尼是肺癌治疗更优选择

吉非替尼一种选择性表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂，对于治疗非小细胞肺癌具有显著的疗效，可显著延长患者生命。肺癌专家认为，与CIMAvax疫苗相比，研究历史、研究方向、临床疗效、毒副作用、远期治疗价值都在医学界得到权威验证，是患者更为科学、有效、安全的选择。

而针对国内患者，国产吉非替尼的问世，更为肺癌治疗提供了更低的门槛和更大可行性。2017年1月，由齐鲁制药(海南)有限公司研发的国产吉非替尼正式上市，一举打破了由进口垄断的市场格局，我国非小细胞肺癌患者终于拥有了自己能买得到、用得起的特效靶向药！

据了解，从2010年立项到上市，历经药学研究、获批临床、BE试验、申报生产等数个阶段，整个研发过程长达6年之久。辛苦的付出总有可喜的回报，2013年中南大学湘雅三医院进行了伊瑞可与进口同类药易瑞沙的生物等效研究，结果显示：与易瑞沙具有深度等效性，临床可替换使用。三年后，加拿大 InVentiv 公司再次进行了同样的研究，结果一致。

国产VS进口，质量更高价格更低

国内外两次权威机构的生物等效性一致认定，消除了伊瑞可替代易瑞沙实施临床应用的担忧。不仅如此，为了患者的用药安全，采取了更为严苛的质量标准，对已知杂质和总杂质的控制限度高于EP标准，且比易瑞沙多控制了一个已知杂质、一个基因毒性杂质，各项检测结果显示均达标，远低于限度要求，真正做到了从源头上控制产品质量。这意味着临床使用，将会在保证疗效的情况下，比易瑞沙更具有稳定性。

目前，已经广泛应用于国内各大医院，其单盒价格控制在2000元以内，比易瑞沙便宜将近三分之一，且纳入国家医保目录，极大地增强了药品可及性，降低了患者医药经济负担，使更多城镇低收入患者和农村患者获益，为国家医保基金节省数十亿元支出。毫不夸张地说，伊瑞可将非小细胞肺癌的治疗拉入了“平价时代”，这在为我国的非小细胞肺癌患者送去生存的希望的同时，也让他们的家庭充实了治疗的信心！

从治疗费用、获得渠道和治疗效果来看，伊瑞可明显比古巴的肺癌疫苗更具可行性，也正因如此，它受到了众多专家、学者和医务工作者的青睐及认可。相信在未来的日子里，伊瑞可更将助力更多的患者一起抗击肺癌，提高生命质量！