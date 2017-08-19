朗迪再次荣膺健康中国品牌榜！国内钙制剂领导者，实至名归！

核心提示：8月18日，2017“健康中国·品牌榜”系列榜单在西普会上盛大发布。朗迪钙凭借卓越的产品品质、绝佳的消费者口碑以及巨大的品牌影响力，荣膺2017“健康中国·品牌榜”主榜。

8月18日，2017“健康中国·品牌榜”系列榜单在西普会上盛大发布。朗迪钙凭借卓越的产品品质、绝佳的消费者口碑以及巨大的品牌影响力，荣膺2017“健康中国·品牌榜”主榜。

自2012年起，朗迪钙连续4年蝉联“健康中国·品牌榜”锐榜，又连续两年成功登上“健康中国·品牌榜”主榜，一座座辉煌的奖杯印证了朗迪钙品质的精益求精，日臻完美。朗迪钙，品牌榜国产钙制剂品牌，国内钙制剂领航者的荣耀，实至名归。

北京康远制药有限公司何章何总代表朗迪品牌接受荣耀加冕，见证这一荣耀时刻，为朗迪钙捧回这分量十足的奖杯！

高标准，严要求

品牌榜树健康中国榜样

“健康中国·品牌榜”评选活动业已走过10载，10年来，一直以“专业评价，指导健康”为价值理念，坚持“公益、公开、公平、公正”的评选原则，从市场表现、消费者评价、临床医生评价和药店药师评价等多个纬度组成的“4D-BES”药品品牌评估体系中遴选和评价优秀品牌。

本届“健康中国·品牌榜”在去年“更好地获得消费信任与满足消费需求”的基础上，进一步突出了专业人士评价的重要性，增加对医药领域专家和医院科室主任等专业群体的数据收集，同时适当调整评选模型，提高专业评价的指标权重，对入选品牌的品质提出更高要求。

在如此高标准，严要求的评选标准下，朗迪钙一路高歌挺进，以过硬品质、科学配方和专业的品牌形象，再一次征服业界人士与消费者，从外资品牌环伺的钙制剂领域中脱颖而出，成功登榜，彰显品牌魅力，演绎品牌力量！

守初心，再携手

朗迪钙与你再创辉煌

作为有担当的药企，北京康远制药秉承“济世安康、立勋鸿远”的理念来服务社会，深怀“关爱生命，造福人类”的信念，一如既往地为社会提供高科技的产品和优质的服务，旗下拳头产品品牌——朗迪，自2010年上市以来，心无旁骛、精耕细作，为我国人民骨骼健康事业的发展贡献力量！

朗迪钙产品的诸多细节，不可谓不用心：配方上钙与维生素D的黄金配比；添加甘露醇，防止便秘问题；以阿司帕坦代替普通的糖，保证糖尿病患者可放心食用；淡果味让孩子更爱吃，解决依从性问题……以及钙源纯正，超微粉碎制剂工艺，剂型合理等等。

安全合理钙

充足维生素D

果味咀嚼剂

无糖不便秘

小小一片朗迪钙，却满满的都是产品设计、生产者的独到匠心。从配方到生产，从源头到成品，每一个环节、每一个细节，朗迪钙为您做到好。

朗迪钙始终坚持品质、诚信为先。也正是这样的用心，才真正打动了专家评委与老百姓的心。这份坚持，或许可以从企业掌舵李细海董事长的家书中窥探一二。