产业十年 西普十年——2017西普会 启迪古汉集团余讯畅谈如何破局“补益养生之天花板”

核心提示：2017西普会将于8月16~21日在博鳌盛大举行，大会汇聚1200余家主流连锁、800余家品牌制药工业、50余位领导专家、100余家跨界关联机构、130余家基金机构及国内外VC／PE在内的资本机构、60余家权威媒体等近4000名行业精准代表，以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，开启6天5夜盛大产业周。

2017西普会将于8月16~21日在博鳌盛大举行，大会汇聚1200余家主流连锁、800余家品牌制药工业、50余位领导专家、100余家跨界关联机构、130余家基金机构及国内外VC/PE在内的资本机构、60余家权威媒体等近4000名行业精准代表，以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，开启6天5夜盛大产业周。

西普会由中康资讯发起主办，于每年8月举行，联合政府主管部门、国内外研究机构及健康产业领先媒体，集中发布、解读、剖析年度产业政策、经济、市场等全方位专业信息；汇聚全产业链企业家、专家、官员等数千名精英的群体智慧，聚焦探讨变革思考、创新模式、市场热点、跨界融合。历经十年发展，西普会已成为中国健康产业年度盛会！

在新时期、新局面、新生态的市场下，如何看清未来并调整我们的思维模式？如何真正以消费者为核心，洞悉消费需求和支付方向的变化，去创新我们的商业模式？如何以更开放的心态去推进企业的生态化发展？未来十年，产业如何再造辉煌？这一系列问题都是2017年西普会主论坛的核心，也是众多嘉宾关注的焦点，届时国内知名学者专家、医改权威领导专家、企业大咖讲汇聚盛会，彼此交流思想，共建前瞻性思想智慧结晶。

与会嘉宾之一，余讯先生将从启迪古汉集团畅销30年的黄金单品“古汉养生精系列产品”如何从市的角度出发，畅谈在健康产业新生态环境下如何深入发掘消费者需求、转换产品思维、突破消费局限，如何在竞争严峻的环境中寻找突破口。

随着市场开发工作的不断展开，企业聚焦消费者需求日渐明确，伴随紧张的工作和生活压力，造成不同性别、年龄段的人群出现生理与心理的双重疲劳。据我国一项专题调查显示：中年知识分子中，竟有高达75.3%的人处于体虚状态。更令人担忧的是，有85%以上的企业管理者处于慢性疲劳状态或体虚状态，这是由他们所处的工作、生活环境和行为模式所决定的。然而环境质量的恶化，生活不规律，特别是吸烟、饮酒、缺乏必要的运动，使更多人陷入体虚的状态。

俗话说：体虚多病、体弱多病、身体一虚百病生。我们从中老年体虚易病、女性体虚易冷、男性体虚易累这三个维度进行探寻，不难发觉体虚已成为现代人健康的最 大隐患。

中医虚病主要有四种（气虚，血虚，阴虚，阳虚），虚的越少，病越轻；虚的越重、越多，病越重。体虚，人就失去抵抗力，病邪就容易侵犯人体从而引起疾病的发生。每个病人的病都有虚的一面，其所谓不虚不病，有病就虚。正所谓中医学所讲“正不胜邪”。中医有“精脱者死、气脱者死、失神者死”的说法，可见“精、气、神”一直被古人奉为人生命存在的根本。而后天过度的消耗致使人体精气神损耗严重打破了机体平衡，自然造成“体虚”。

古汉养生精，从补充肾精、强化肾气入手，达到平衡补益、平调体虚的目的，实现人体精气神的全面补充，恢复精充、气盛、神盈之健康态！