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星耀西普，余讯先生畅谈补益养生市场破局之道

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2017-08-19
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核心提示：2008－2017，以新一轮医改为始点，产业经历了特质鲜明的十年发展。如果说，2017年是中国健康产业新生态元年，站在这一时间节点不难发现：过往十年，是量变到质变的积淀；未来十年，是适应新法则者赢天下的新变局。

　　

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　　2008-2017，以新一轮医改为始点，产业经历了特质鲜明的十年发展。如果说，2017年是中国健康产业新生态元年，站在这一时间节点不难发现：过往十年，是量变到质变的积淀；未来十年，是适应新法则者赢天下的新变局。

　　在新时期、新局面、新生态的市场下，如何看清未来并调整我们的思维模式？如何真正以消费者为核心，洞悉消费需求和支付方向的变化，去创新我们的商业模式？如何以更开放的心态去推进企业的生态化发展？未来十年，产业如何再造辉煌？这一系列问题都是2017年西普会主论坛的核心，也是众多嘉宾关注的焦点，届时国内知名学者专家、医改权威领导专家、企业大咖讲汇聚盛会，彼此交流思想，共建前瞻性思想智慧结晶。

　　

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　　随着药品零售产业从粗放式的高增长步入精细化的缓增长成为新常态，供零双方的“新与变”愈加明显。从局限于产品、营销等层面的单一合作转为着眼全产业链的深度合作，与此同时新技术、健康保险、智慧物流等跨界资源的入局，也使得工商合作的内涵不断延伸。

　　消费者的自我保健意识不断提高，随着药店向大健康转型，市场对补益养生类的需求会越来越大。然而目前对于产品市场差异化的重新定位、目标人群的区格以及市场拓展的配套服务资源略输出不足等现象，则导致补益养生类产品市场的发展遭遇瓶颈。

　　

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　　针对补益养生市场这一核心问题，与会嘉宾之一，启迪古汉集团销售公司、启迪古汉集团湖南医药有限公司总经理，余讯先生于2017年8月19日上午9：00西普会博鳌主会场分享解读如何冲破补益养生“天花板效应”，就“价格、价值链的过度依赖；地域性特性明显；老龄化特性明显“这三方面问题，畅谈在健康产业新生态环境下如何深入发掘消费者需求、转换产品思维、突破消费局限，如何在竞争严峻的环境中寻找突破口。

　　巅峰碰撞，为智者间搭起互通的桥梁。

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