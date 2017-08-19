三诺董事长李少波：以消费者为核心，需格物致知

核心提示：2017年8月18日，“中国药品零售业态信息发布会”（简称西普会）进行的第二天，三诺生物传感股份有限公司董事长李少波先生作为嘉宾，应邀参加“睿论坛——以消费者为核心：我们为何知行不合一？”。

2017年8月18日，“中国药品零售业态信息发布会”（简称西普会）进行的第二天，三诺生物传感股份有限公司董事长李少波先生作为嘉宾，应邀参加“睿论坛——以消费者为核心：我们为何知行不合一？”。与李少波董事长一起参加该论坛的还有：白云山医药销售有限公司董事长裴泽健、重庆万和药房董事长唐先伟、意大利赞邦制药市场总监徐小鹏、河南张仲景大药房总经理杨明江。

李少波董事长（右三）谈如何“格物致知”

作为慢病多指标检测工具提供商，三诺一直致力于为糖尿病等慢性疾病患者提供更便捷、更具性价比的检测工具。针对“以消费者为核心”的主题，围绕“为何知行不合一”的疑问，三诺董事长李少波谈到了何谓知行合一。他举了中国古代儒家思想中的一个重要概念——格物致知，它的基本意思是：考察事物，获得知识。与“以消费者为核心”相关联，就是需要从消费者角度出发，了解对方需要什么。

“我去餐厅吃饭时会注意到周围用餐的人群会因为关系的不同而呈现出不同的状态，恋爱中的人最为明显，他们那一桌会让旁边的人都觉察出他们眼中只有彼此。”李少波董事长用一个形象的例子类比了如何从细微处观察受众，从而揣摩受众状态和意图。

三诺在此次西普会上展现的“三诺分钟诊所”解决方案即是如此。药店常常需要留住用户，做会员管理，然而在管理过程中发现缺乏有效的工具，只能免费给客户测血糖和血压来带动消费。不过，这并不是一个有效手段，慢病的防控需要很多的指标且长期追踪方才有效，如血糖、血压、血脂、身高、体重等。

以糖尿病人为例，按照《中国2型糖尿病防治指南》的要求，他们平常需要监测的就包含血糖、血压、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、体质指数、尿白蛋白/肌酐比等多项指标。只有提供了这些基本检测项目，药店方才有可能留住用户，否则用户还是会前往医院做检查，不但使得大医院人满为患，而且用户体验感也欠佳。

那么，如何解决这个问题呢？李少波董事长详细体察了药店的实际需求，并借鉴了国外的一些模式。三诺于2016年收购的两家美国公司Trividia和PTS，其生产的血脂、糖化血红蛋白的快速检测产品，可为糖尿病人提供多项相关指标检测。加上三诺的双指标系列检测仪器，“三诺分钟诊所”形成了以包括EA-12血糖尿酸测试仪、血脂仪、便携式糖化血红蛋白检测仪等在内的便携检测仪器为工具的慢病多指标快速检测系统，针对性提供了慢病多指标精准测试，检测数据可自动上传到云平台永 久可查询。

可“打包”成便携式工具箱的“三诺分钟诊所”

“三诺分钟诊所”不仅可对“四高”（ 高尿酸症、高血压、高血脂、高血糖）人群进行统一管理，系统操作也十分简单。仅需5分钟，即可测出多项慢病健康指标，包括血糖、血酮、血压、血尿酸、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、糖化血红蛋白等。为连锁药店从发现用户到留存用户提供了更好、更便捷、更具性价比的工具，深度布局零售终端战略，创造点面结合、极具商业价值的高端平台，为药店打造了一个全新的慢病终端管理模式。