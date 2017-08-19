买血糖仪您会选品牌吗？三诺荣登2017“健康中国品牌榜”

核心提示：2017年8月19日，在海南博鳌盛大召开的2017“中国药品零售业态信息发布会”（简称西普会）上，2017“健康中国品牌榜”系列榜单盛大发布。三诺生物传感股份有限公司入选家用医疗器械类2017“健康中国品牌榜”，医疗器械类仅有三家企业上榜，三诺连续三年登榜，并且是其中一家凭血糖仪单品获此殊荣的企业。

2017年8月19日，在海南博鳌盛大召开的2017“中国药品零售业态信息发布会”（简称西普会）上，2017“健康中国品牌榜”系列榜单盛大发布。三诺生物传感股份有限公司入选家用医疗器械类2017“健康中国品牌榜”，医疗器械类仅有三家企业上榜，三诺连续三年登榜，并且是其中一家凭血糖仪单品获此殊荣的企业。

三诺市场部总监杜辉先生登台领奖

今年为西普十年，由中康研究院发起的“健康中国品牌榜”评选活动迄今同样已辉煌十载。十年来，越来越多的品牌药品被行业和大众知晓。近年来药品安全问题备受社会关注，为了评选出质量过硬、市场旺销、口碑优良的优秀药品品牌，“健康中国品牌榜”在利用“4D-BES”评价体系对药品品牌进行综合评估时，用药安全性一直以来都是最重要的评价因素。凡涉及生产销售假劣药品、药品出现严重不良反应等用药安全问题，相关药品连续三年不得参与“健康中国品牌榜”评选。

获奖品牌云集

三诺连续荣登“健康中国品牌榜”，充分说明了权威机构、销售客户、广大消费者对三诺品牌的认可，对三诺血糖仪等产品的信任，也充分诠释了三诺“恪守承诺 奉献健康”的企业宗旨。

今年也恰逢三诺成立十五周年，十五年来，三诺从“血糖仪普及推动者”到“血糖仪专家”，再到致力于成为“糖尿病慢病健康服务专家”，始终专注于糖尿病等慢性疾病，旨在为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案，提高糖尿病等慢性疾病患者的生活质量。