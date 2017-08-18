西普连线：昆药集团西普首秀粉墨登场

核心提示：2017年8月17日，医药零售领域年度盛会“中国药品零售业态信息发布会”（简称“西普会”）在海南博鳌盛大开幕。在西普十年盛会之际，昆药集团的零售行业首秀也在精心策划之下粉墨登场。

2017年8月17日，医药零售领域年度盛会“中国药品零售业态信息发布会”（简称“西普会”）在海南博鳌盛大开幕。2007年到2017年，十年的追求，十年的积累，十年的精彩，西普会早已成为一个引领产业创新与变革的平台。

本次西普会，吸引了1200余家主流连锁、800余家品牌制药工业、50余位领导专家、100余家跨界关联机构、60余家权威媒体等近4000名行业精准代表出席，在博鳌的这片蓝天白云之下，以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，共同开启6天5夜的产业盛会。





西普十年盛会之际，昆药集团的零售行业首秀也在精心策划之下粉墨登场。首次以特装亮相于博鳌亚洲论坛主会场必经主干道，展位号J06，特装展位以清新雅致的蓝绿色调，现代与经典的设计风格，展现了昆药集团中国现代植物药集大成者的品牌魅力。

本次盛会，是昆药集团OTC事业部与贝克诺顿OTC事业部融合后的首次亮相，因此除了向新老客户展示备受赞誉和关注的贝克诺顿的抗生素、骨健康、妇儿健康产品，也首次向零售药店行业客户展现了昆药集团在医院处方市场有着领先地位的络泰?血塞通口服系列、天眩清?天麻素系列，以及众多特色民族药和特色中药系列产品，向零售行业传递了昆药集团“聚焦心脑血管，专注慢病领域的国际化药品提供商”的战略定位。





本次盛装亮相，昆药集团展位也准备了精彩纷呈的活动和惊喜给到参会的代表，鉴于以往炎热天气和展会的火爆，昆药集团推出的微信扫码赠送精美风扇或缤纷收纳包，贴心的考虑使得展位上人气爆棚。





盛会首日，昆药集团展位硬实力瞩目，同时昆药集团的品牌实力也备受关注，昆药集团总裁戴晓畅博士担任大会首日下午主论坛主席，这已是戴晓畅博士连续第三年担任西普会主论坛主席，这次的精彩从他为本次大会精心准备的大片开启，他风趣睿智的主持风格实力吸粉无数。

当日的“荣耀与使命——产业十年·西普十年”盛典晚宴中，戴晓畅博士作为砥砺前行的奋斗者的代表接受来自行业的致敬和礼赞；华立医药集团首席营销官、昆药集团董事夏军与诸多行业大咖一起以歌声倾诉了从业者在路上的奋斗者情怀。





8月17日至8月21日，海南博鳌亚洲论坛国际会议中心J06展位，昆药集团与您有约！



